美股大反彈的催化劑：零售股創九年來最大漲幅

股市大跌、政府關門，這些似乎都沒能影響美國人過節的心情。在聖誕節後美股市場的反彈中，零售股漲勢非常亮眼。

受節日期間消費者強勁支出提振，周三美股零售股跟隨市場出現了較大幅度的反彈，標普 500 指數零售 ETF（XRT）日內漲幅逾 4%，並收於盤中高位，創下 2009 年 3 月以來的最大單日漲幅，彼時美股市場剛剛從金融危機觸底反彈。

亞馬遜在周三公布的 2018 年聖誕購物季銷售情況中表示，全球客戶下單購買商品件數創史上同期最高記錄，平台上 50% 以上的售出商品來自於中小零售企業。該公司當日股價收漲 9.45%。

同時，萬事達卡稱，這次購物季中銷售情況最為強勁的行業包括服裝和家居裝修，從 11 月 1 日至聖誕節前，服裝銷售額增長近 8%，為自 2010 年以來的最高增長，與此同時，家居裝修支出增長 9%。

沃爾瑪、塔吉特、梅西百貨等零售商的股價均在周三出現反彈。此前，這些公司的股票曾因遭遇拋售而大跌。

與線上零售商強勁的反彈形成對比的是實體零售商店所遭遇的困境。據 CNBC 援引萬事達卡旗下數據研究機構 SpendingPulse 稱，美國百貨商店的銷售額從 11 月至今下降了 1.3%，部分系商店關閉所致，但同時，線上零售效果很好，萬事達卡線上的銷售額增長了 10.2%。

就在本月中旬，受經濟疲軟和線上競爭壓力影響，美股零售股曾剛剛經歷了一次大面積拋售，上述零售指數在感恩節後的半個月內下跌近 10%，季度下跌 17%，被認為是 2006 年以來最糟糕的一個 12 月。但是現在市場觀點發生轉變，據 CNBC 援引標普全球市場情報部門投資組合經理 Erin Gibbs 稱，新的一年裡，零售業可能會出現比其他市場更強勁的增長。

零售商的盈利增長幾乎是標普 500 指數的兩倍，零售股的估值看起來很有吸引力，這是一個非常好的機會。

市場預計，美股零售股行情或將在 2019 年提前回暖。據 FactSet 估計，標普 500 指數零售 ETF 將在 2019 年增長 17%。