大摩：數位支付領域 PayPal擊垮AmazonPay、比特幣

摩根士丹利 (MS-US) 表示，PayPal (PYPL-US) 在電子商務領域的數位支付區塊已領先競爭對手，而差距也開始拉開了。

摩根士丹利分析師 James Faucette 將 PayPal 股票的目標股價從每股 97 美元上調至 99 美元，預計該公司今年將實現強勁增長，並重申了 PayPal 的「增持」評級。

PayPal 股價在週四 (17 日) 收盤小幅下跌 0.17% 至 90.40 美元。

paypal 股價趨勢圖

Faucette 週四在一份研報寫道，使用 Paypal 的商家們正繼續增加，最新 Paypal 又新增了 8 間美國 500 大網路零售商，願意使用 Paypal 做為數位支付之方式，而競爭對手亞馬遜旗下的 Amazon Pay 則是失去了 4 間。

Faucette 進一步表示，目前其他支付方式如比特幣仍看不到市佔率變化，Faucette 認為，與其他數位支付方式對比，考量到消費者繼續轉向線上購物，估計這樣的趨勢將能支持 Paypal 的整體支付量 (TPV) 增長。

該分析師稱，PayPal 目前在美國 500 強網路零售商中佔 82%，而亞馬遜 (AMZN-US) Amazon Pay 僅為 12%。同時，在非亞馬遜零售商裡，只有 4% 接受 Amazon Pay。他指出，前 500 強中只有 4 家零售商接受比特幣。

有分析師指出，亞馬遜目前處在的問題點是它同樣為零售商，有望於其他業者競爭，而 Paypal 為數位支付領域業者，未進入實際零售的領域。

Faucette 表示，「儘管消費者對比特幣的認識有所提高，但我們還沒有看到比特幣支付市佔率能夠挑戰 Visa (V-US)、Mastercard (MA-US)、或 PayPal」。