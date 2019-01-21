本週操盤筆記 (0121-0125)

1. 中國公布 Q4 GDP：

本週一 (21 日) 中國將公布 Q4 與全年 GDP 增速，目前市場預期，由於美中貿易戰的貿易衝突，中國 Q4 GDP 年增率估將進一步降至 6.4%，預期小幅低於原先北京政府所預估的 6.5%。

近期中國統計局曾表示，由於中國經濟的外部挑戰已增加，故導致中國國內產業結構調整繼續陷於陣痛期、經濟下行壓力擴大，而在本次經濟滑坡中，企業投資銳減是經濟增速下滑的最主要原因。

而近期中國各省已開始盤點 2018 年 GDP，並列出 2019 年 GDP 目標，截至上週五 (18 日) 址，中國已有 13 個省份提交 2019 年 GDP 報告，其中有 5 個省份下調了 2019 年 GDP 增速目標，包括天津、江蘇、安徽、黑龍江、新疆等省份。

中國國際經濟交流中心經濟研究部部長徐洪才對此表示，目前中國經濟進入增速換檔區間，各省將 GDP 增速目標調低一點，也是符合實際狀況。

2. 達沃斯經濟論壇年會：

週二 (22 日) 一年一度的達沃斯經濟論壇將於瑞士召開，包括德國總理梅克爾 (Angela Merkel)、中國國家副主席王岐山、日本首相安倍晉三 (Shinzo Abe) 等各國領導人確定出席。

而美國總統川普 (Donald Trump) 已在日前表態取消出席達沃斯經濟論壇，因美國國內仍困於政府關門之窘境；另外英國首相梅伊 (Theresa May) 也因英國脫歐協議草案持續卡關國會，而不克出席達沃斯經濟論壇、法國總理馬克宏 (Emmanuel Macron) 日期也已稱公務繁忙不便出席。



3. 日本央行 1 月利率會議：

日本央行 (BOJ) 訂於本週三 (23 日) 召開 1 月份利率會議，目前市場預期，日本央行將繼續維持低利率與寬鬆政策不變，以繼續支持日本經濟與通膨升溫。

日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 曾於近期指出，認為日本經濟估計仍繼續溫和擴張，但黑田亦提醒，近期海外經濟發展的不確定性增加，而這也造成全球股市的不穩定及波動加大。

黑田表示，日本央行必須注意長期貨幣寬鬆的成本上升，這也可能損及金融機構的利潤，導致金融業不願意增加放換，而在當前的複雜時期，日本央行除繼續目前強有力的寬鬆政策外，也要以均衡的方式權衡政策的利益和成本。

4. 美股財報季繼續：

本週包括新東方 (EDU-US)、嬌生 (JNJ-US)、IBM (IBM-US)、瑞銀 (UBS-US)、福特 (F-US)、德儀 (TXN-US)、星巴克 (SBUX-US)、英特爾 (INTC-US) 等重磅級美股企業都將公布上季財報。

其中市場高度關注 IBM、英特爾、德儀等公司財報。

IBM：

目前市場預期，IBM Q4 每股純益 (EPS) 將落在每股 4.84 美元，估計低於去年同期的每股 5.17 美元；此前 IBM 公布 Q3 財報，也出現了營運放緩之警訊，IBM Q3 營收表現不佳僅 188 億美元，較去年同期萎縮 2.1%，其中最具財報指標意義的雲端運算營收，年增率也僅成長 10%，僅為 Q2 增速的一半。

英特爾：

市場預期，英特爾 Q4 每股純益 (EPS) 將落在每股 1.22 美元，合於英特爾此前 Q3 財測預估值；而英特爾 2018 年 Q3 表現也是可圈可點，英特爾 Q3 EPS 上衝至每股 1.40 美元，是優於華爾街所預期的每股 1.15 美元，Q3 營收也是來到 191.6 億美元，高於市場預期的 181.1 億美元。

展望 2018 全年表現，英特爾已上調全年獲利，英特爾估計，2018 年 EPS 將落在每股 4.53 美元，優於市場預期的 4.16 美元，而全年營收則落在 712 億美元，亦是優於市場預期的 695.4 億美元。