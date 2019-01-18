永大擬成立併購審議委員會 提出收購價不合理及收購比例調降法律疑慮

永大 (1507) 上午召開臨時董事會，針對日立公開收購永大 100% 股權案依規定成立併購審議委員會，由永大 3 位獨立董事組成，並在 15 天內提出報告、提報董事會討論。永大獨立董事陳世洋今天指出，會針對收購價格不合理及公開收購普通股比例由 38.32% 降至 21.66%，有法律上疑慮提出質疑。陳世洋表示，永大三位獨立董事 (兩位市場派及一位公司派) 包括自己跟廖錦玉及謝永明一同成立併購審議委員會，針對台灣日立公開收購說明書內容提出質疑。

陳世洋指出，永大公司只考量到與日本合作的良好關係，沒有站在股東的立場，以公開收購價格來看，日立以每股 60 元收購永大股權，但有另外兩家外資機構包括美國電梯第一大 Otis 及瑞士電梯第四大、電扶梯第一大 Schindler 也提出有意收購，且價格都高於 60 元，但永大公司卻不願意，沒有給股東更好機會，質疑收購價格的合理性。

另外，永大營收比重中，大陸業務佔比 70%，台灣佔 30%，目前在大陸擁有上海廠、新建的成都廠及天津廠，但這次收購的評價報告沒有考量到土地、廠房的不動產評價價值，也未進行資產重估。

根據證交法規定，公開收購人不得降低預定公開收購有價證券數量，收購有價證券數量包含預定公開收購之「最高」及「最低」數量。

陳世洋提出質疑，日立 2018 年 10 月 26 日對外公告所稱的最低公開收購數量為 1 億 5661 萬 9362 股，占永大已發行股份 (不包括庫藏股) 總數約 38.32%，但日立 2019 年 1 月 16 日公開收購申報書及公開收購說明書記載的最低公開收購數量僅為 8850 萬 4328 股，占永大機電已發行股份 (不包括庫藏股) 總數約 21.66%，明顯調降公開收購數量，已實質違反證券交易法規定。

市場質疑，日立收購最低數由 38% 降至 21.66%，主要為永大目前股價與收購價相當，在向外部收購恐有困難，擔心未達到收購標準、此收購案破局則一年內不能再提出收購，因此，日立直接降至 21.66% 的自己可控制的股權數。據了解，日立目前可以掌握的股權包括日本日立、員工持股信託、福委會，許作立個人、永大文教基金會 22.16% 股權。