重磅！日立宣布將以1股60元公開收購永大機電股票

日立 (6501-JP) 在週三 (16 日) 發出新聞稿指出，將透過該公司在台 100% 子公司台灣日立電梯股份有限公司，來取得台灣上市公司永大機電工業股份有限公司 (1507-TW) 的所有已發行股。

日立公告自 2019 年 1 月 17 日開始，將以 1 股新台幣 60 元的價格公開收購永大機電股票。日立在 2018 年 10 月 26 日的新聞稿中提及「日立決定公開收購台灣永大機電的股票」，對於這次的股票收購計畫已於先前對外公布。日立現已取得政府相關當局的承認，展開此次的股票收購。

目前，日立與旗下 100% 子公司「Hitachi Building Systems」持有永大機電 11.7% 的股票，目標經由這次的收購，將永大機電完全子公司化。另外，在進行收購之前，日立與持有永大機電 4.3% 股票的永大機電創辦人許作立先生之間，就此次的公開收購，許作立先生也簽下了同意參與應賣的契約書。

日立將藉由此次的公開收購，強化與永大機電長達 50 年的合作關係，在中國與亞洲擴大事業版圖，加速展開在全球的產品與服務市場。

有關此次公開收購的內容：

收購價格：1 股新台幣 60 元

收購期間：2019 年 1 月 17 日 – 2019 年 3 月 7 日

已發行股票數量：408,690,200 股 (去除永大機電的庫藏股)

日立集團持有股票數量：47,725,739 股

收購的預定股票數量上限：360,964,461 股 (去除永大機電的庫藏股)

收購的預定股票數量下限：88,504,328 股 (去除永大機電的庫藏股)

日立 (6501-JP) 今 (16) 日在東京股市的表現，收盤時下跌 2.62% 股價 3489 日圓。