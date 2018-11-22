永大今年每股盈餘約1.72元 估中國2020年獲利可望明顯成長

永大 (1507) 受到原料價格上漲影響，第三季毛利率略減，預估整體第四季稼動率下降，加上年底提列費用，法人估，第四季單季每股盈餘約 0.28 元，今年全年營收約 147.9 億元，每股盈餘 1.72 元。而中國因市場競爭激烈，預估 2020 年獲利才可望明顯成長。永大為台灣最大電梯製造商，也是日立電梯台灣獨家代理商，全台永大牌電梯累積銷量已達 6.5 萬台，市占率 25%，1993 年切入中國市場，目前中國占營收 65%、台灣占 35%，惟中國競爭激烈，ASP 砍價嚴重，累計前三季中國虧損 0.43 億元，目前接單量已逐月提升，由於客戶下單後將於 1-2 年內安裝並驗收後才認列營收，因此，預期 2020 年獲利才有明顯成長。



汰舊換新方面，目前台灣超過 20 年電梯約 5.7 萬台，其中永大牌電梯約 1.7 萬台，因使用者皆為長期合作客戶，原廠替換率接近 100%，2018 年預計汰換率 4.5% 約 750 台，每年有 3000 台永大牌電梯進入汰舊換新，預期台灣汰舊換新收入將持續成長；中國超過 20 年電梯 525 萬台，目前也面臨汰舊換新潮，在新任總經理上台後，將有助汰舊換新市占率提升。



維保方面，目前永大牌電梯在台灣約 6.5 萬台在運行，其中保養台數 5.5 台，並以每年約 3000 台新梯計入維保行列中，維保收入將持續提升並貢獻穩定現金流。



永大因從接單到安裝認列營收需要約 1 到 2 年時間，今年第三季營收 34.8 億元，季減 7.3%，年下滑 19%，毛利率受原物料價格上漲、統包件比重提升，單季毛利率為 23.3%，較去年同期下滑 2.5 個百分點，稅後淨利 1.6 億元，年減 39%，每股稅後盈餘為 0.39 元。累計前三季每股盈餘 1.44 元



永大 10 月出貨量約 700 台，月減 7%，單月營收 12 億元，較上月及去年同期略減，整體第四季稼動率下降，加上年底提列較多獎金和呆帳費用，法人估，單季每股盈餘約 0.28 元。