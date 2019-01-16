太陽能單晶市占今年可望達6成 不具競爭力的多晶廠恐遭淘汰

研調機構集邦科技旗下綠能研究 (EnergyTrend) 指出，去年太陽能產業歷經四大利空因素影響，產業呈現極不穩定的狀態，但今年整體市況將會好轉，全年需求將再創新高，且全球單晶市占有機會達到 6 成，扭轉近年來多晶大過單晶的局面，較無競爭力的多晶廠未來也將逐漸被淘汰。

EnergyTrend 分析師曹君如指出，去年中國 531 新政雖對市場造成衝擊，但因海外市場需求走強，加上中國市場所受影響低於預期，整體呈現「低谷不低」現象，去年全年新增併網量達到 103GW(十億瓦)，年增 4.9%。

受惠政策鼓勵與供應鏈價格持續下降，預期今年新增併網量將年增 7.7%、達到 111.3GW，再次創新高。其中，從去年起開始明顯復甦的歐洲市場，在持續落實巴黎協議與模組跌價推升下，預期今年成長幅度將為各區域中之最，可望年增超過 5 成。

根據 EnergyTrend 最新需求報告統計，全球市場規模從 2018 年起，預計會持穩在 100-120GW 間，而 GW 級市場將從 2016 年的 6 個，成長至 2019 年的 15 個，顯示市場由寡占走向平均與分散化，其中，今年中國、美國將穩居全球前二大市場，印度則為第三大需求國，日本第四，印度受惠先天發展優勢及政策積極推動下，可能維持高需求成長。

供應鏈方面，雖然去年陷入供過於求，但一線大廠既有的擴產計畫多能持續進行，使供應鏈產生持續集中現象。根據 EnergyTrend 數據顯示，中國前五大多晶矽廠的新產能，預計第 2 季陸續開出，屆時前五大廠的產能將占全球近 70%，且現金成本更具競爭力。

在矽晶圓環節，今年將由隆基與中環雙龍頭主宰市場，單晶供應鏈也將因此變得更具主導性，有機會拉升全年單晶市占來到 6 成，扭轉近年來多晶大過單晶的局面，較無市場競爭力的多晶廠未來也將逐漸被淘汰。

EnergyTrend 認為，隨著供應鏈價格持續下探，使太陽能逐步朝擺脫補貼、平價上網的方向發展，無補貼系統的普及程度與其實際的均化度電成本，將成為未來供應鏈的價格指標。