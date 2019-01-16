霹靂年度大戲《霹靂英雄戰紀之刀說異數》多屏幕1/23全球齊發

由「千面歌優」李千那配唱的《霹靂英雄戰紀之刀說異數》劇集片頭曲《紅塵笑》在釋出片段後引發粉絲熱烈討論，今日再發佈劇集片頭曲《紅塵笑》MV。霹靂 (8450) 指出，此次霹靂布袋戲跨界跨很大，首度邀請女歌手演唱劇集片頭曲，更將新劇推向多屏幕，同步線上線下發行。霹靂布袋戲耗資新台幣 2.5 億元，重啟奇幻武俠經典《霹靂英雄戰紀之刀說異數》將於 1 月 23 日推出。秉持傳統與創新並進的霹靂國際多媒體，將接軌數位潮流迎向新世代。除了將重啟劇集《霹靂英雄戰紀之刀說異數》推向大銀幕，與威秀影城連續十八週舉辦《霹靂英雄戰紀之刀說異數》搶先特映場，更破天荒攜手三大串流平台中華電信 MOD、台灣大哥大 myVideo、遠傳 friDay 影音線上線下同步發行。



霹靂布袋戲做為奇幻武俠的戲劇代表，創造無數經典英雄，霹靂國際多媒體董事長黃強華更誓言依循漫威模式，將霹靂武俠打造為霹靂武俠聯盟。做為重啟霹靂宇宙的首部曲，《霹靂英雄戰紀之刀說異數》劇中正邪兩方勢力的對抗也是一大看點。



《霹靂英雄戰紀之刀說異數》將在 1 月 23 日線下雙通路，線上三大串流平台也同步發售。