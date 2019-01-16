太陽能市況落底回溫 族群股價逆勢發光 多檔股價亮燈漲停

太陽能族群受惠產品報價止跌回升，市況逐步回溫，營運可望步出谷底，加上股價歷經前波修正，帶動族群今 (16) 日股價逆勢走強，茂迪、綠能與太極紛紛亮燈漲停，聯合再生、達能大漲超過 7%，益通、元晶、國碩、碩禾漲幅也超過 5%，成為盤面表現最亮眼的族群。

中國政府去年年中公布的六一新政，取消原先對太陽能產業的補貼，造成市場需求急凍，產品價格下挫，在價量同步走弱下，台廠面臨營運困境，紛紛減產、減緩原定的擴產計畫，或暫停部分產線，許多業者甚至出現裁員情況，產業歷經殘酷的洗牌年。

產業低迷近半年後，在去年 11 月傳出市況轉佳消息，主流單晶高效 PERC 電池產品需求開始轉強，帶動報價大漲逾 1 成，廠商產能利用率也獲拉升，直到 12 月時，單晶與多晶電池報價仍持續走穩，且從今年 1 月至今，也維持小幅走揚態勢。

受惠去年 11 月起產品報價走強，需求動能也逐漸復甦，觀察太陽能廠營運表現，大多從 11 月起回溫，12 月更在年底搶裝潮帶動下，營運明顯轉強。其中，聯合再生去年 12 月營收月增 15.8%，元晶、碩禾月增逾 17%，國碩大增 2 成，綠能 12 月營收更是大幅成長超過 8 成。

市場預期，今年太陽能市場展望將優於去年，包括中國、歐洲與美國市場需求都可望持續成長，從全球太陽能裝置量將持續上升，加上去年底價格與需求同步走揚下，太陽能產業谷底可能落在去年，今年整體市況落底回溫可期。