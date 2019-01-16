江興鍛1月營收戰新高 東風本田為今年中國廠成長主要動能

江興鍛 (4528) 以目前的訂單狀況來看，預估 1 月營收將維持在高檔甚至有機會挑戰新高，不過 2-3 月因為農曆年長假加上日系客戶會計年度結帳影響，使得首季營收表現將會受到壓抑；展望 2019 年，有機會取得本田在中國所有車款的訂單，營收將隨著出貨的車款數增加同步增長。法人估，江興鍛 2019 年營收可望雙位數成長，東風本田的訂單仍將是帶動今年中國廠營運成長的主要動力來源。江興鍛最大客戶 NTN 的訂單從去年第二季開始明顯下滑，拖累營運加上中國新車銷售狀況持續轉差，導致江興鍛第三季營收表現低於預期，不過隨著 NTN 訂單開始回溫，去年第四季月平均出貨由第三季的 69 萬隻持續回升至 72 萬隻，優於原本預估 69 萬至 70 萬隻的水準，整體 2018 年月平均出貨達 69 隻，預估 2019 年的訂單有機會逐步回溫，目標可望達到 75 萬至 80 萬隻的水準，重新恢復成長。



由於 NTN 的營收佔比高達近 4 成，後續訂單回升的幅度和速度，將是影響江興鍛今年獲利成長的最大關鍵。



東風本田於 2017 至 2018 年在中國的銷售狀況相當好，為江興鍛 2017 年至 2018 年成長幅度最大的客戶，也是帶動獲利成長的重要動力來源，本田去年前三季營收貢獻約 3.36 億元，年增 80%，近期本田銷售狀況轉佳、庫存有效去化，去年第四季營收貢獻達 1.23 億元，今年有機會取得本田在中國所有車款的訂單，看好業績可望進一步提升，也是江興鍛中國廠營運成長的主要動力來源。