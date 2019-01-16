中華電攜手產官學界 推動無現金大學生活城多元整合支付服務

為響應政府提高行動支付普及率 2025 年達 90% 政策，以及縮小行動支付南北不同步議題，實現推動「無現金大學生活城計畫」，中華電信 (2412) 從昨 (15) 日起在台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣政府舉辦「多元支付生活好便利」招商說明會，邀集各縣市政府首長及相關單位、各商家一起參與，希望透過政府力量，媒合在地商家，藉由業者智慧技術，提供大學生活圈更方便的多元支付整合服務。中華電信招商說明會上展示多元支付整合端末機，整合信用卡(VISA、MasterCard、JCB)、行動支付 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Hami Pay、電子票證悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫卡及 TW Pay、街口等支付工具，解決學生消費瞬時人潮大造成現金交易流程較費時不便，提升整體營業效能，滿足消費者使用多元支付的需求。



會中同時說明多元支付智能自販機、大學生活城服務、多功能 POS 機、MOD 公播餐及網路架站等開店整體服務，藉由政府、業界、學術領域攜手合作，秉持貫串校園智慧生活場域，養成學子行動支付相關習慣，培育行動支付與數據分析的金融跨界與跨業人才，提升台灣在金融科技的發展速度與力道的理念。