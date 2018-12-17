江興鍛營運回溫 估今年營收可望突破28億元創新高

江興鍛 (4528) 受惠日系客戶回補庫存，11 月營收回升至 2.44 億元，月增 18.26%，為今年 8 月以來高點。法人認為，江興鍛 12 月營收可望維持高檔，今年全年營收有機會創新高達 28 億元以上。江興鍛累計前 11 月營收為 25.78 億元，年增 4.2%，預估全年營收可望成長約 5%。



為迎接客戶下單增加，江興鍛今年在兩岸分別擴充 2 條產線，總計增加 4 條，法人估，產值可增加 10%，但目前未達滿載，明年會視狀況再決定是否擴產。



江興鍛今年 NTN 的訂單成長趨緩，但本田訂單則大幅成長達 8 成，預估明年仍有機會增加 2 成，而明年 NTN 營收也有機會看增雙位數成長。



此外，未來隨著 Tesla 出貨量由 2018 年的 20 萬輛出頭增至 2019 年的 45 萬輛，江興鍛也可望受惠。