5G＋散熱＋電動車發威 萬在去年虧轉盈 EPS估逾2元

萬在 (4543) 主要生產汽車空調系統與汽機車引擎冷卻系統零件，早期與松下電器、台全電機及台灣汽車冷氣 (TAA) 共同開發多款車型之散熱及空調零配件，並成為中華汽車等車廠之指定 OEM 生產廠商，現已轉型以 AM 市場為主，客戶包括 NRF、Delphi Automotive、堤維西、LKQ 等。由於公司 2017 年提列轉投資虧損與遞延所得稅關係，導致 2017 年第四季陷入虧損。不過，去年受惠於產品組合優化、原物料成本下降與新台幣匯率回貶，毛利率明顯拉升至 25.8%，帶動前三季稅後淨利達 9216 萬元，EPS 達 1.62 元，法人預估全年 EPS 可望上看 2 元，較 2017 年虧損明顯改善。值得一提的是，公司利用擅長的熱能回收循環系統、將冷卻模組核心技術整合開發，進一步將應用領域從傳統汽車延伸到油電混合車、領域，成為業績持成長關鍵。此外，萬正更利用本身材料及主動件技術的優勢，將觸角伸向網通、機電市場，目前開發出應用於伺服器主機的相變化散熱模組與液冷散熱模組，已應用在雲端伺服器、數據交換機、通訊基地台等領域。



今年是 5G 建置元年，據統計，5G 基地台的數量是 4G 的 1.5～2 倍，且無法像 3G 到 4G 基地台僅透過升級即可，5G 基地台需要更多的伺服器運作，在上雲端對伺服器產生龐大需求，將可往大幅提升相關散熱產品的需求，未來隨著 5G 商機運轉，萬在未來業績期待出現明顯爆發力。法人估萬在今年 EPS 可望挑戰 2.5～3 元，本益比僅約 8～9 倍，現金殖利率超過 5%，且每股淨值 27.14 元，目前股價淨值股僅 0.79 倍，相較其他 5G 族群如超眾 (6230)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)、健策(3653) 或電動車概念股等本益比至少 20～30 倍起挑，萬在因掛牌時間不長，遭市場忽略，股價明顯遭低估，可望與 5G、散熱、電動車等族群展開比價效應。



技術面來看，萬在 2016 年 3 月掛見到高點 38.1 元之後一路走空，至近期因反映業績、高殖利率，近期在 17～21 元逐出弧形底後，週二帶量長紅棒一舉突破所有均線反壓，正式從長空架構轉為長多格局，短線量增有利股價先回補去年 10 月 5 日跳空缺口 23.5 元；若以底部到頸線等幅測量，那麼本波段股價上漲滿足點約落在 25 元附近；中期來看，反映合理本益比及高息利率，加上與 5G、散熱、電動車族群比價，那麼萬在股價要挑戰去年高點 28.6 元應該不難。