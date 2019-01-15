南亞科去年本業獲利創新猷 預計配發逾6.4元現金股利 創新高

受惠於 DRAM 量價齊揚，記憶體大廠南亞科技 (2408) 去年本業獲利創下歷史新高，全年每股獲利達到 12.8 元，總經理李培瑛預估，配發率可望達到五成以上，亦即南亞科今年所配發的現金股利將超過 6.4 元，創下配息新高。南亞科去年成績單，營收 847.22 億元，年增 54.3%，全年度出貨量與 2017 年增加三十中位數百分比，DRAM 平均售價年成長中十位數百分比。2018 年全年之營業毛利為 466.16 億元，毛利率 55.0%，營業利益為 393.55 億元，營業利益率 46.5%。



此外，南亞科去年營業外收支認列收入 22.3 億元，主要來自台幣貶值貢獻匯兌利益及利息收入。所得稅費用 22.24 億元，全年稅後淨利歸屬於母公司業主為 393.62 億元，依加權平均流通在外股數 30.74 億股計算，2018 年每股淨利為 12.80 元。



值得注意的是，南亞科獲利結構已經大幅轉好，去年成績單中，毛利率、營業利益率與本業獲利，三項財務指標，均創下年度的新高；此外，李培瑛也提到，目前配息策略，希望配發率超過五成，這意味著，南亞科今年所配發的現金股利將超過 6.4 元，創下年度配息的新高水準。