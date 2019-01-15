建案認列 百和去年Q4獲利進補 今年本業營運動能增溫

百和 (9938) 去年 12 月在認列持股 52% 的百和興業 - KY(8404)無錫建案入帳挹注下，12 月營收衝上 24.85 億元，年增逾 180%，第四季營收 46.31 億元，年增近 58%，均創下歷史新高紀錄。法人預估，去年第四季在無錫建案的獲利認列下，單季獲利有望較上季提升逾五成，而另剩下建案營收約 15 億元則將於今年上半年認列。除了建案挹注外，法人表示，百和去年在四面彈及一片式產品線對 Adidas 出貨衰退，而去年下半年起，四面彈及一片式產品陸續導入 Adidas2019 年春夏鞋款，在出貨動能轉強下，營收占比也逐步回升。



而除 Adidas 外，法人也提到，百和也接獲 Nike 一片式鞋面布產品，由於 Nike 銷售動能暢旺，訂單可望由今年第三季提前至第二季出貨，將拉高一片式鞋面布機台開工率及營收貢獻，並有望由輔料供應商轉為主料供應商，屆時營收貢獻成長可觀。