美股盤後 – 中國經濟數據疲弱拖累晶片股大跌 道瓊下跌近百點

週一 (14 日) 由於疲弱的中國進出口數據引發全球經濟放緩的擔憂，美股四大指數全面收跌，晶片股受挫；財報季本週登場，銀行股打頭陣，帶動金融類股走高。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 86.11 點，或 0.36 %，收 23909.84 點。

S&P 500 指數下跌 13.65 點，或 0.53%，收 2582.61 點。

那斯達克指數下跌 65.56 點，或 0.94%，收 6905.92 點。

費城半導體指數下跌 18.76 點，或 1.55%，收 1194.28 點。

S&P 500 指數 11 個板塊中有 7 個板塊收跌，受到美國太平洋瓦斯電力公司 PG&E 股價蒸發一半以上的影響，公用事業領跌；能源、科技和金融類股等三大版塊微幅收漲。

尖牙股 (FAANG) 幾乎全數下跌，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.50%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.42%；臉書 (FB-US) 上漲 1.11%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.22%。

證券公司 Wedbush 在一份報告中呼籲，蘋果應降低中國 iPhone 新機售價並考慮重要的內容收購，以推動 2019 年服務營收增長。

中國進出口數據不佳衝擊中國營收占比高的半導體企業，Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.08%；美光 (MU-US) 下跌 3.72%；INTEL (INTC-US) 下跌 1.19 %；高通 (QCOM-US) 下跌 0.35%；AMD (AMD-US) 下跌 0.20%

財報季本週登場，銀行股打頭陣，全面走升。花旗週一盤前公布財報營收雖不如預期，但該公司股價仍大漲 3.95%。摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.03%、高盛 (GS-US) 上漲 0.95%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.38%。

摩根大通週二 (15 日)、美國銀行和高盛 (16 日) 將陸續發布第四季財報。

台股 ADR。台積電 ADR (TSM-US) 下滑 2.30%；聯電 ADR (UMC-US) 下滑 1.11%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 2.67%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.86%。

繼投資銀行摩根士丹利 (Morgan Stanly) 之後，另一投資機構 Bernstein 亦在最新研報中，宣布下調台積電 (2330-TW) 2019 年營收和獲利預期，拖累台積電 ADR 週一股價下跌。

PG&E 週一股價暴跌一半以上，重創公用事業類股。(圖：AFP)

個股方面，太平洋瓦斯電力公司 PG&E (PCG-US) 股價暴跌一半以上 52.35%，重創公用事業類股，主要是受到該公司申請破產與其 CEO 離職的影響。

華爾街分析

中國上月 (去年 12 月) 出口數據意外下滑至 2 年來最多，引發投資人對全球經濟成長趨緩的擔憂。此外，美國部份政府關門已進入第四週，創下美國歷史上最長記錄。

Manulife Asset Management 宏觀經濟策略主管 Frances Donald 在接受採訪時表示：「有兩個宏觀事件繼續影響市場前景。首先是全球經濟增長的下一步走向，而疲弱的中國經濟數據顯示，全球經濟成長顯然還沒有見底。第二個問題是，美國政府持續關門，這將如何影響我們對未來經濟前景的看法。」

前聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 週一 (14 日) 在美國紐約「全國零售聯合會議」演說時重磅拋出「可能停止升息」的前瞻指引，並預測低利率環境將隨之而來。

儘管週一美股創連續 2 個交易日走低，但由於美中貿易談判樂觀情緒，以聯準會 (Fed) 將放緩升息步調，市場人士預料，近期股市有望反彈。