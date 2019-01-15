分析師預測奇異股價已跌至谷底 有望反彈

奇異 (通用電氣) (GE-US) 公司的股價今年上漲了約 17%，華爾街分析公司 William Blair 表示，對於奇異來說，「末日的畫面」已經落幕，而反彈的時機已到來。

奇異股價趨勢圖

William Blair 分析師 Nicholas Heymann 在給投資人的一份報告中表示，「我們越來越相信奇異的風險狀況可能在未來幾個月內顯著改善」。奇異最大的風險包括其財務槓桿、不佳的電力和天然氣業務、以及正在進行的司法部和美國證券交易委員會 SEC 對其會計實務的調查。Heymann 認為，在未來幾個月內消除這些「不確定因素」將會帶來緩解。

他表示，投資人對奇異的看法很可能在短期內經歷快速的轉型三部曲，即降低風險、降低債務、和電力業務的轉機。William Blair 給予奇異一個「優於大盤」評級。

此外，Heymann 認為奇異也將有「實際的擴展可能性」，因有望售出非核心業務。

奇異週一 (14 日) 也宣布，瑞銀 UBS 前分析師 Steve Winoker 現在將會任職於奇異的投資者關係副總裁。

當 Winoker 在分析奇異股票時，他給予了一個「買入」評級，去年 10 月份也表示，執行長 Larry Culp 為轉變奇異命運的「關鍵」。