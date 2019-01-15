野火摧毀百年美企 PG&E 股價蒸發一半

鑒於去 (2018) 年加州野火肆虐，太平洋瓦斯電力公司 PG&E 恐面臨數百億美元災損賠償、上週日 (13 日) 首席執行長 Geisha Williams 宣布離職，接著週一 (14 日) 該公司宣布準備申請破產，雙重利空打擊之下，該公司週一 (14 日) 早盤股價蒸發近一半。

PG&E 週一表示，宣布破產最終目的是恢復 PG&E 財務穩定性的唯一可行選擇，以資助正在進行的運營，並為客戶提供安全服務。

首席執行長 Geisha Williams 上週日 (13 日) 宣布離職。投資諮詢公司 Height Securities 在一份報告中提到，PG&E 存在重大的組織和領導管理問題，這些問題侵蝕該公司在沙加緬度 (Sacramento) 的信託資本。

受到 CEO 離職和申請破產的影響，美國百年企業 PG&E (PCG-US) 早盤股價腰斬近一半，過去 3 個月內，該公司市值從 2017 年 360 億美元高點，下跌超過 300 億美元，剩下約 47 億美元 (目前與 eBay 市值規模相當)。

PG&E 股價走勢圖。

「天堂鎮」成人間煉獄 歸咎 PG&E 輸電設備為起火主因

去年加州多起野火肆虐，影響最嚴重的莫過於加州北部天堂鎮的「坎普」大火 (Camp Fire)，11 月起焚燒逾半個月，死亡人數達 88 人。

該公司自去年 11 月 8 日公告輸電線路發生斷電後 15 分鐘，隨即傳出火情。據調查引發該場大火主因，極可能因 PG&E 的百年輸電塔走火所引起。

PG&E 人員在加州大火後，修繕輸電設備。(圖：AFP)

由於 PG&E 輸電設備長期缺乏保養，加上未依政府規定修剪設備周圍的樹木，研判很可能就是造成坎普大火的主因。

一旦罪證確鑿，PG&E 將面臨殺人罪等多項聯邦重罪起訴。目前加州三家保險公司已向 PG&E 發起了法律訴訟。

雖然案件還在調查當中，但該公司已有最壞的心理準備，承擔近兩年間 18 起相關火災的鉅額賠款 (約莫近 300 億美元) 。