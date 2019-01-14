承啟推新品「紀元」 全球首台搭載NVIDIA顯卡一體機

板卡廠承啟 (2425-TW) 與七彩虹、英特爾合作，於 2019 美國消費性電子展（CES）發表新產品電競一體機 (AIO)iGame G-ONE，中文翻譯為「紀元」，這不僅是承啟首次發表整機產品，「紀元」也是全球首台搭載了 NVIDIA 顯卡的一體機。

承啟表示，「紀元」搭載 NVIDIA 的電競筆電等級顯卡，使「紀元」兼具輕薄、省空間與提升運作效能等優點，同時「紀元」也配備有 Intel 第八代 i7 處理器加上 16GB 的記憶體。承啟強調，「紀元」在高度的螢幕解析度下，在多款遊戲實測中展現出比 GTX 1060 快上 60% 的速度，比起 PS4 Pro 則可達到 1.6 倍於的效能。

承啟將「紀元」的目標客群鎖定為 18 歲以上的年輕人以及學生族群，隨著電競逐漸成為新科技的顯學，承啟也看好電競硬體升級需求的潛在市場。「紀元」的效能能夠直接支援最新的光影追蹤的《戰地風雲 5 Battlefield V》、《古墓奇兵：暗影 Shadow of the Tomb Raider》等遊戲，對於電競玩家來說相當具有吸引力。

承啟說明，公司以顯卡業務為本業基礎，並持續跨足新產品的研發製造打入新領域市場，期望能挹注公司營運，未來也將有更多新品會陸續推出。