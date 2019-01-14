統一超強打聯名牌 首波攜手「太和殿」推客製商品

超商龍頭統一超 (2912-TW)12 月淡季營收創高峰後，進入 2019 年仍持續創新，衝刺營運動能，看準冬季暖食需求，7-ELEVEN 今 (14) 日宣布，鮮食首度與知名麻辣鍋品牌「太和殿」合作，主打本店吃不到的新口味，掀起 2019 年第一波聯名新話題，也可看出，限量聯名商品作為挹注超商成長動能的新趨勢。

7-ELEVEN 指出，此次共同開發鮮食商品，由太和殿技術指導，雙方花費半年的時間從製程、配方、食材和品質上著手，共同開發 3 款獨家聯名新品，包括有「太和殿麻辣燙」、「太和殿麻辣鍋」和「太和殿麻辣雞片拌麵」，限量 100 萬份。

7-ELEVEN 說明， 早於去年 9 月就開始與太和殿合作，當時領先全台通路販售「太和殿麻辣拌麵」造成轟動，上市一周狂銷近 7000 包，而今年 7-ELEVEN 年菜預購，也與其合作推出「太和殿鴛鴦鍋火鍋湯底」，成功帶動相關業績成長 20%，顯見品牌力加持效果。

事實上，「太和殿麻辣燙」與「太和殿麻辣鍋」於 12 月 31 日底分別於 400 和 900 間門市展開區域測試販售，上市一周已熱銷超過 2 萬份，帶動相關業績較去年同期成長 30%，7-ELEVEN 樂觀看待後續聯名商品的成長力道。