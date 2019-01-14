台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月14日

台積電本周四（17 日）將舉行法說會，摩根大通等十大外資搶先發出報告，都看好去年每股純益與股利可望創新高，其中，股利估至少 8.5 元。儘管上半年營運遭逢逆風，短線展望保守，但具高殖利率優勢，配合 7 奈米發威，下半年基本面反彈機率大。

新舊內閣 14 日交接，蘇內閣將正式上任，準祕書長李孟諺 13 日透露，蘇內閣上任後最優先兩項工作，包括因應 2019 年國際經濟情勢，解決非洲豬瘟。他說，新內閣重新檢視財經政策，提升推動台灣經濟發展。

信用卡雙雄戰，中信銀上演「王子復仇記」！據金管會統計，儘管國泰世華銀 2018 年 11 月停卡逾 11 萬張，有效卡數仍贏中信銀，但簽帳金額居於下風，中信銀單月簽帳金額 427.4 億元，小贏 2000 多萬元氣走國泰世華，國泰世華銀連續第 4 個月敗給中信。



經濟日報

十大外資預測 台積股利衝 8.5 元

無縫接軌 蘇內閣今天上任

房價放軟 代銷業接案暴增

工商時報

匯損傷很大 壽險業找顧立雄求援

美政府停擺 優步 IPO 恐延後

新閣上工 拚經濟、防疫最優先

聯合報

梅伊面臨不信任投票

金控併購規範 金檢重點

美國連 99 月就業成長 恐中斷

蘋果日報

國泰世華 爆停卡 11 萬張

國票金衝純網銀「貓加熊不是貓熊」

郭董爆 鴻海員工吃 55 億顆蛋秘密

中國時報

產創條例擬擴大研發 人才培訓投抵

搶攻純網銀 國票金組金融隊

掌握 3 大策略 搶進 AI 投資盛宴

自由時報

涉收買碩禾內應竊密 磐采董座起訴

台積電法說 股市聚焦

不尋常！ 雙普 5 次會面全無紀錄



