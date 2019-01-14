日產推第三代Leaf 續航力226英里

日產汽車 (7201-JP) 希望通過推出一款新電動車型號來吸引潛在買家，新型號將行駛距離和性能提升 50%。

新款 Nissan Leaf Plus 將於春季上市，每次充電可行駛約 226 英里，為原版於 2010 年推出的 Leaf 多了 3 倍以上。兩年前推出的第 2 代 Leaf 每次充電可行駛 150 英里。最新型號，即美國和加拿大以外稱為 Leaf e+，將與特斯拉 (TSLA-US) Model S、雪佛蘭 (GM-US) Bolt EV、和現代 Kona EV 等遠程競爭對手互相競爭。

日產股價趨勢圖

日產承諾，隨著產品行駛範圍擴大，更新的電池也將提供更好的加速特質。雖然它沒有提供具體的性能數據，但日本第二大汽車製造商表示，更新後可達 217 馬力，高於第 2 代 Leaf 的 147 馬力，扭矩從 174 磅 / 英呎增加到 250 磅 / 英呎。

據了解，Leaf Plus 電池組為 62 kWh，比 2017 年型號大了約 50%，比原始 2010 Leaf 的 24 kWh 多。然而，與早期版本一樣，最新的電池將保持風冷技術，而不是更進與主要競爭對手先進的液體冷卻。日產聲稱這種方法需要很少的妥協，意味著產品不那麼複雜，因此也就更便宜。

雖然日產未發布最終定價，但目前售價為 29990 美元，是目前市場上最便宜的全電動車型之一。 2018 年 Leaf 於日本市場共販售了約 25722 輛，成長 52%。

自從最初的 Leaf 首次亮相以來，日產已向全球客戶銷售了約 365000 輛，為該市場上最暢銷的 BEV 車款。但隨著新競爭者進入市場，它已經失去了動力。根據行業分析師的說法，特斯拉 Model 3 現在是每月最暢銷的產品，如當前需求持續強勁，今年可能會超過 Leaf 的整體記錄。

Navigant Research 高級分析師 Sam Abuelsamid 表示，理想情況下，日產應該在 2017 年第 2 代 Leaf 就推出遠程模型，來保持競爭力。

根據各種估計，至 2020 年底市場上將有多達 100 種全電動汽車車款，以及大量的混合動力車和插電式混合動力車，後者通過在同一平台上混合燃氣和電動動力來擴展行駛距離。

日產是電氣化的早期跟進者，與法國聯盟的合作夥伴雷諾一起，但它的陣容增長緩慢。日產已經確認它的高檔 Infiniti 品牌也將通過其 QX Inspiration 概念車在車展期間推出有關電動汽車的訊息。

在 CES 上的演講中，日產北美執行長 LeVot 確認 2020 年將通過兩個品牌提供 8 種電氣化或全電動模式的車款。