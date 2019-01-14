軟銀、NEC等6家企業 在羽田機場實驗「自駕巴士」

軟銀集團 (9984-JP) 旗下「SB Drive」、NEC(6701-JP)、ANA(9202-JP) 等 6 家企業，在 10 日時宣布，將於 1 月 15 日 – 1 月 25 日在東京羽田機場的管制區內進行巴士的自動駕駛實驗。測試時將載運實驗相關人員，行駛在管制區域內單程約 600 公尺的路徑上。目標在 2020 年時開始正式載運乘客與機組員。

實驗使用的中型巴士 (圖：翻攝自 SB Drive 官網)

這次使用的實驗車輛，改裝自 Hino 的中型巴士「Poncho」。負責車輛改造的是，東京的「Advanced Smart Mobility」。上面搭載自動轉向裝置、自動剎車控制裝置、GPS 接收器、光達 (LiDAR)、行駛控制 ECU、磁性標記感測單元等設備。在東京羽田機場國內線第二機場航廈與衛星航廈間的，單程約 600 公尺的路徑上進行「Level 3」的無人駕駛測試。在這段路徑上鋪設有磁性標記，裝設在自駕巴士兩側的高感度磁性感應器 (MI Sensor) 會引導車輛行駛在正確的路徑上。而駕駛座上的駕駛，在車輛行駛出現異狀時會適時的介入，也就是「Level 3」的無人駕駛。

磁性標記的鋪設由豐田汽車集團 (7203-JP) 的特殊鋼材製造商「愛知製鋼」(5482-JP)，與道路鋪設工程知名企業「NIPPO」(1881-JP) 擔當。磁性標記系統的整體控制管理與感測裝置的設計，則是由「NEC」所負責。此次使用的磁性標記，內建 RFID 標籤；也是日本首次鋪設這種新世代磁性標記在機場的管制區域內。

遠端行車管理系統則是使用 SB Drive 所開發的「Dispatcher」。在行控中心的控制員透過「Dispatcher」來掌握車輛的行駛狀況，當乘客在上下車處完成乘車 / 下車後，工作人員會聯絡控制員，控制員再透過「Dispatcher」確認巴士的狀態能否發車。

另外，為了讓巴士在行駛路徑上避開航空器引擎噴氣排出之尾流 (Jet Blast)，讓巴士在停止線前方停車，控制員也會透過「Dispatcher」來確認航空器引擎噴氣排出之尾流的情況，對巴士行車進行控制。

機場的管制區域內，除了航空器、特殊車輛，還有地面的支援行動在該區域內進行。與一般道路上的狀況迥異。這次的實驗主要希望透過實際驗證，在未來提升地面支援業務的效率，並實施自動化。