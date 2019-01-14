L'Occitane併英國護膚巨頭Elemis 拓展業務

美容保養品公司歐舒丹 L'Occitane (973-HK) 同意以約 9 億美元的價格收購私營美容護膚品牌 Elemis，尋求在英國和美國建立自己的業務。

L'Occitane 上個財年的淨銷售額為 13 億歐元 (約 15 億美元)，營業利潤為 1.4 億歐元。於 2010 年在香港上市的它尋求在亞洲擴張。該公司是一家天然成分為基礎的化妝品製造商，起源於法國普羅旺斯。

L'Occitane 股價今年已上漲約 6.6%，使該公司的市值達到 29 億美元。該股在 2018 年幾乎沒有變化，但波動較大。

L'Occitane 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

根據香港證券交易所的資料顯示，香港上市的 L'Occitane 同意從 Steiner Leisure 收購 Elemis。

Steiner Leisure 為 L Catterton，一間全球名列前茅的消費用品私募基金公司，旗下的一間投資組合企業。Elemis 為英國最大間獨立護膚品牌。

L'Occitane 表示，此次收購將有助於鞏固集團在全球的增長，而 Elemis 將利用收購方的全球地理戰略位置拓展新市場。

據 L'Occitane 官網稱，在全球 90 個國家擁有業務據點，擁有 3285 家零售門市，其中包括由該集團直接經營的 1555 家店面，以及超過 8500 名員工。

此次收購將由 L'Occitane 的現金和銀行借款提供資金。該文件顯示，交易預計將於 2019 年第一季度完成。L'Occitane 執行長 Reinold Geiger 在一份聲明中表示，「這是 L'Occitane 自上市以來的最大併購案，也是建立優質美容品牌的重要一步」。



