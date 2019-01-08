被捕後首露面 日產前董事長高恩：我是無辜的

去 (2018) 年 11 月 19 日在日本遭到逮捕的日產前董事長高恩 (Carlos Ghosn)，今 (8) 日出席東京地方法院聽證會，為自己辯護，強調自己是無辜的。

高恩因涉嫌違反金融商品交易法，於去年 11 月遭到逮捕，12 月 25 日拘留期滿時，檢方又以特別背信罪再次逮捕高恩，前後拘留時間已超過 50 天。

他在聲明中指出，「他為了日產付出全力，行為光明正大且合法。在業務的執行上，也都有獲得公司內部相關部門的許可」。

有關他入主日產之後不久，於 2002 年之後所簽下的遠期外匯契約，高恩表示「檢方所提出的兩項犯罪嫌疑，與他當時所簽下的兩個遠期外匯契約有關。一個是 2006 年所簽下的合約，當時日產的股價約為 1500 日圓，1 美元兌換約 118 日圓；另一個是在 2007 年所簽下的合約，當時日產的股價約 1400 日圓，1 美元兌換約 114 日圓。然而 2008-2009 年間發生的金融海嘯，日產的股價在 2008 年 10 月時為 400 日圓，在 2009 年 2 月更跌到只剩 250 日圓，1 美元只能兌換不到 80 日圓」。他說，由於整個銀行業界失去功能，和他簽下遠期外匯契約的銀行，要求他提出與合約上金額相當的擔保，而他個人在當時無法回應銀行的要求。

高恩表示他被迫做出兩個選擇，「一個是離開日產，拿退休金來填補這個缺口；一個是在他找到金主前，以不造成日產的損失為前提，請日產方面一時先為他個人作出擔保」。而他所作出的選擇，為後者的方式。他主張，在日後兩項合約的主體再度回到他身上，而在那段期間也未對日產造成任何損害。

有關他的沙烏地阿拉伯友人 Khaled Juffali，高恩指出「Khaled Juffali 長年以來一直是日產的支持者，也是日產的夥伴。在日產陷入困境的時候，他的公司提供了資金上的援助，也接決了在日產與當地經銷商之間的紛爭」。強調 Khaled Juffali 對日產所作出的貢獻。

Khaled Juffali 為高恩向銀行提出擔保，而日產在 2009-2012 年時透過子公司匯款 1470 萬美元給 Khaled Juffali 的公司，這也是日本檢方認定高恩犯罪的事證之一。

有關檢方指控他違反金融商品交易法的部分，他說「福特、通用汽車公司等 4 家大型汽車公司曾經上門找他，各家公司提出極為優渥的待遇，而他最終還是選擇留在日產。但是那些公司所提出的報酬條件也留下了紀錄，那代表他在市場上的價值，也作為他未來在薪資表現上的參考依據」。他補充「這些事情他對其他董事們隻字未提，也沒有任何法律上的效力」。

日產 (7201-JP) 今 (8) 日在東京股市收盤時，上漲 0.21% 收 895 日圓。