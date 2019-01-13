南亞科去年營運亮眼 EPS可望寫歷史次高 本周法說聚焦今年展望

南亞科 (2408-TW) 將於周二 (15 日) 召開法說會，公布第 4 季與全年獲利表現，市場將聚焦南亞科對第 1 季及今年整體市況展望。南亞科去年全年營收創新高、達到 847.21 億元，法人預期，南亞科第 4 季每股純益可望達 2.5 元，全年每股純益上看 12.5 元，可望寫下歷史次高成績。

南亞科去年第 4 季受到美中貿易戰影響市場需求，加上 CPU 缺貨等因素影響，且 DRAM 銷售單價也下修，在價量同步走弱下，使營運表現受到影響，第 4 季營收為 169.57 億元，季減 3 成，不過，由於前 3 季營運表現相當不錯，帶動去年全年合併營收達 847.22 億元，年增率 54.3%，改寫歷史新高。

從南亞科大股東南亞公告的第 4 季財報來看，共認列南亞科投資收益 23.2 億元，法人推估，南亞科第 4 季獲利將達 79 億至 80 億元，雖然獲利季減幅度可能超過 3 成，但單季每股純益可望達 2.5 元，全年每股純益則預期將超過 12.5 元，寫下歷史次高紀錄。

今年市況方面，據集邦科技旗下 DRAMeXchange 最新調查，繼去年第 4 季 DRAM 合約價格較前一季大幅修正約 1 成後，受到終端產品需求疲軟影響，DRAM 主要供應商紛紛放緩新增產能腳步，以期減緩價格跌勢，今年 DRAM 產業用於生產的資本支出總金額約 180 億美元，年減約 1 成，為近年來最保守的投資水位。

南亞科去年第 4 季起，開始延緩產能擴充與資本支出，去年全年資本支出也由原先的近 240 億元、下調至 210 億元，調幅逾 1 成，預期在市況未有太大變化之下，加上三星半導體、SK 海力士與美光均同步下修今年資本支出，南亞科今年資本支出可望比去年更保守。

DRAMeXchange 預期，今年 DRAM 價格仍將逐季修正，第 1 季價格下修幅度約 15%，第 2 季收斂至 10% 以內，下半年除非需求明顯改善，否則價格仍將維持約 5% 的季度下修。