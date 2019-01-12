台新金、新光金同步辦旺年會 年終獎金分別上看9個月、逾4個月

台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW) 今(12) 日同時在南港展覽館舉行旺年會，分別席開 820 桌、800 桌，董事長吳東亮表示，台新銀行今 (2019) 年成立 27 年，所以最高獎金今年也提高到 27 萬元。至於年終獎金，依員工績效差異化發放，績效佳者可望達 8、9 個月以上。而新光金部分，最大獎則是新光醫院的全套頂級健檢，年終獎金則高於 4 個月。

台新金控與新光金控兩家兄弟金控，自 2016 年開始至今已經連續第 4 年選在同一天，分別於南港展覽館不同樓層舉辦旺年會，且過程中兩家金控董事長吳東亮與吳東進還會偕同夫人相互到對方的尾牙致意，且贊助抽獎。

台新金去年全年稅後純益為 129.3 億元，年減少 1.07%，每股純益 (EPS) 為 1.09 元。雖然去年獲利微幅衰退，但吳東亮表示，台新金在各方面都一直進步，員工數已達到 8200 人，且去年底推出能夠辨識臉部的 ATM，由於國內外政經情勢存在許多不確定因素，面對新的一年，以「喜迎金豬年，讓我們共同攜手，以穩健的步伐繼續向前」和員工共勉。

至於員工期待的年終獎金，吳東亮表示，台新金獎金主要連結公司績效，近年台新金平均獎金月數均達 4 個月以上，並依員工績效差異化，績效佳者可望達 8、9 個月以上；今年將待年度結算後規劃發放。

此外，吳東亮表示，過去旺年會最高獎金為 20 萬元，今年是台新銀行成立 27 年，所以最高獎金今年提高到 27 萬，且台新金今年旺年會也走數位風，這幾年台新在數位化服務的推動成效頗佳，除了 Richart 數位帳戶開戶數市占率超過 6 成，持續領先同業外，去年底也運用人臉辨識技術率先推出 ATM 刷臉提款服務，而今年尾牙也利用人臉辨識技術啟動摸彩，以符合該金控力拚數位金融的策略。

而新光金部分，去年全年稅後純益 104.57 億元、年減 5.7%，累計每股稅後純益 0.87 元。但新光金強調，新光人壽 12 月認列倫敦不動產的價值減損 18 億多元，只要英鎊回穩，價值仍可以回沖。

吳東進在旺年會上表示，Fintech(金融科技) 發展已是現在進行式，新光銀行已採用人臉辨識及指紋辨識，今天新光金尾牙還採用臉部辨識入場；面對 2019 年的諸多不確定，吳東進引用新光金創辦人吳火獅的「維持現狀即是落伍」，勉勵員工化平凡為非凡，在新的一年再創佳績。

新光金在併購元富證後，元富證今年首次加入旺年會，也讓新光金席開超過 800 桌與員工同歡，今天的抽獎獎項除了現金獎以外，還準備了 105 台市價 2 萬 800 元的日本大金空氣清淨機作為抽獎獎項，而最大獎還有新光醫院的全套頂級健檢。新光金還致贈 5 台日本大金空氣清淨機供台新金抽獎。

至於新光金的年終獎金，將優於去年的平均 4 個月，其中，新光銀行平均可望達到 4.2 個月。