鉅亨網編譯段智恆 2025-06-02 22:10

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亞馬遜價格管控遭質疑 德國警告違反反壟斷法(圖：REUTERS/TPG)

德國聯邦卡特爾署 (Federal Cartel Office) 表示，初步調查認為，亞馬遜透過演算法與統計模型設定價格上限的作法，不僅干預了第三方賣家的定價自由，也可能妨礙公平競爭。該局指出，亞馬遜在自家平台上既當賣家、又當市場經營者，影響了平台內的競爭環境，特別是當亞馬遜本身同時銷售相似產品時，更凸顯潛在的利益衝突。

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亞馬遜的定價機制，會根據內部資料及外部競爭對手的價格動態，計算每項產品的最高價格，一旦賣家定價過高，就可能被降級或直接移除。除了在搜尋結果頁面失去曝光，賣家商品還可能無法顯示在「購物車」精選欄位中，影響銷售表現。

亞馬遜發言人對此表示強烈反對，稱該平台的設計宗旨是幫助消費者迅速找到價格合理的商品。亞馬遜強調，若被迫放棄此機制，將導致平台不得不推銷「不具競爭力甚至濫用價格」的商品，讓消費者誤以為物有所值，實則不然。

發言人指出，亞馬遜賣家依然可以自由設定價格、運費與退貨政策，公司只是利用技術工具篩選最符合市場行情的商品給消費者，並非強迫賣家配合。

不過，德國聯邦卡特爾署署長孟特 (Andreas Mundt) 則表示，亞馬遜在自家平台對價格的控制缺乏透明度，價格上限往往由公司片面決定，對市場競爭產生不當干預。

亞馬遜過去已多次遭到德國及歐盟的監管機構調查。2022 年，德國監管機構曾認定亞馬遜在跨境電商領域具有「系統性市場地位」，因此啟動更嚴格的競爭監管。