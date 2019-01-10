Q4旺季不畏美中貿易戰 精湛去年營收年增逾1成創新高

光學影像篩選機廠精湛 (2070-TW) 公告去年 12 月營收 1.26 億元，月增 18.96%，年增 13.65%，在旺季效應帶動下，營收創單月營收歷史次高；第 4 季合併營收 2.91 億元，季增 44.78%；全年合併營收 8.82 億元，年增 13.34%，受惠歐美終端需求增溫，加上第 4 季傳統旺季貢獻下，全年營收創新高。

精湛表示，去年受惠第 2 季歐美終端客戶需求增溫，出貨量大增，加上第 4 季傳統旺季不畏中美貿易戰影響，使 11、12 月營收均較去年同期大增帶動下，使全年營收創新高，優於精湛董事長吳俊男原先預期的歷史次高成績。

精湛光學成立於 1994 年，資本額為 3.23 億元，以自有品牌「CCM」行銷全球，主力產品為光學影像篩選設備，可滿足超過 300 項光學檢測需求，產品占整體營收約 8 成，毛利率平均約在 4 成至 5 成間。近年來也跨足扣件成型機領域，自行研發高速成型機種，為國內目前唯一可供應高速成型機的廠商，上半年成型機營收占比約 17.8%。

精湛過去 4 年來，幾乎每年投資 1 億元研發新機種，以為未來營運添新動能，高速成型機去年第 1 季正式量產，預計今年可明顯貢獻營運，且隨著數款機型陸續量產，今年整體出貨量將顯著增加。