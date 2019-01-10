淘帝年營收連6年創新高 增幅高於過去2年水準

中國前 10 大童裝品牌淘帝 - KY(2929-TW) 今 (10) 日公布 12 月合併營收 6.68 億元，由於上月有雙 11 購物節墊高比較基期，月減 13.56%，但年增 14.33%，帶動第 4 季營收突破 20 億元關卡達 22.5 億元，年增 12.65%，創單季新高，而全年營收也是連 6 年創新高達 67.65 億元，年增 14.34%，增幅高於過去 2 年的水準。

淘帝說明，第 4 季適逢中國雙十一電商購物節，再加上集團為搶攻農曆新年銷售旺季，與旗下省份代理商共同擬定「百日衝刺銷售計劃」，成功拉升業績。

淘帝近兩年積極朝線上電商銷售領域布局，截至去年底 TOPBI 品牌會員人數已超過 18 萬人，同時透過線上代理商加入強化天貓、京東等第三方線上平台銷售，雙十一檔期總銷售額逼近新台幣億元，使全年線上電商銷售較前一年度大幅增加 26 倍，占整體營收比重攀升至 4.20%，已成為另一大成長引擎，今年持續挹注成長動能可期。

另一方面，淘帝至去年底總店數達 1583 家，並針對門市形象風格推出「7 Plus」品牌形象店，目前 25 個代理商皆已有「7 Plus」品牌形象店的門市設立，有助鞏固既有客並增加新來客。

展望 2019 年，淘帝除了積極開展電商銷售，並強化快時尚童裝產品研發、品牌督導、後勤團隊資源挹注，力拚旗下 25 個代理商每年有 3-5% 的展店水準，並進一步吸引優質代理商加入，看成長動能無虞。