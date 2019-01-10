文創股生力軍光禹國際 明登錄興櫃

文創股生力軍光禹國際 (6595-TW) 將於明 (11) 日登錄興櫃，承銷價暫定為 68 元，該公司歷經 2 年的轉型，所打造的自有品牌「星禹影院公園」將於今年正式營運，並於第 3 季開始貢獻營收，預期該項目落地，將為未來市場拓展帶來相當大的成長動能，今年營運展望樂觀。

光禹國際成立於 2013 年，實收資本額為 2.3 億元，主要業務為投資開發城市、田園 (山嶽) 文旅綜合體與旅遊度假專案，包括星禹影院公園、特色小鎮、度假村等項目，主打商品為在山水風景中，以「全息投影」高科技運作數位影院，並仿真 3D 掃描方式，展演一整個樂團演出或一整套文娛活動。

過去 2 年，光禹國際歷經營運調整期，從專項主題樂園設計及設備開發，正式轉型至文旅商業綜合體投資、開發及運營公司，將市場從主題樂園擴展至文旅小鎮及田園文旅旅遊度假區。

光禹國際董事長字維新表示，中國購物中心的同質化嚴重，商圈影響力越來越小，且受到電商的影響很大，購物中心迫切需要新的體驗式創新商業模式，以解決目前瓶頸，因此創立「星禹影院公園」品牌，徹底解決購物中心目前的困境。

字維新指出，自有品牌「星禹影院公園」將演藝市場利用全息科技的力量植入電影院，創造新的影院藍海市場，兼具電影市場並跨足旅遊演藝市場，未來營收將具有穩定現金流，加上中國大陸及其他新興國家的消費能力提升，對於娛樂需求將大幅增加，市場發展頗具潛力，未來營收來源包括設備銷售收入、門票、門票、商品等自營項目收入，未來拓點將以旅遊城市為主。

目前光禹國際的「星禹影院公園」已先後簽約貴州凱里、雲南大理大型文化旅遊綜合體服務、投資、開發及運營合約，字維新表示，這 2 個專案都是符合未來大陸經濟轉型，包括景區升級及新農村建設扶貧的發展方向，隨著 2 個項目落地的示範效應，將對未來市場拓展提供極大的成長空間。其中，貴州凱里項目將於今年正式營運，推動星禹影院公園品牌的落地，而門票收入可望於第 3 季開始貢獻營收。

此外，光禹國際去年也正式啟動雲南無量山櫻花谷景區暨特色小鎮項目投資開發，依項目整體規劃，將以輕資產管理方式引進合作方，共同打造成大型旅遊度假區，未來規劃興建 Viila、帳篷旅館等。

字維新表示，由於中國經濟持續發展，擁有廣大消費市場與政府政策支持，使娛樂媒體產業處於高速發展期，未來 5 年的年平均複合成長率預估為 8.3%，市場規模將達 3.138 億美元，未來營運動能將隨市場擴大開始爆發。

光禹國際去年上半年營收 7091.3 萬元，稅後虧損 372 萬元，每股虧損 0.16 元，不過，去年 12 月在收回應收帳款後，去年全年已達獲利，對今年展望樂觀。