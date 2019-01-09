〈債券ETF夯〉美國升息尾聲 兩種債券可望最受惠

中國信託投信繼去年發行中信中國 50 及中信中國 50 正 2 等 2 檔股票型 ETF，締造佳績、頗受市場好評，2019 開年第一檔即推出兩檔債券 ETF：中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金、中國信託彭博巴克萊 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金。中國信託投信表示，美國升息放緩，高評級公司債、全球大型銀行金融債將最受惠。

中國信託多元收益債券 ETF 傘型基金經理人張勝原表示，雖然美國經濟仍處於擴張循環，但預期未來成長率將逐漸放緩，由去年 10 月 IMF 發佈的報告觀察，受到中美貿易戰衝擊投資與製造業，IMF 已下調今年全球經濟成長率至 3.7%。另外，市場也判斷聯準會今年的升息速度僅為 1 至 2 次，較過去兩年放緩，未來利率政策對債券的影響將逐漸降低。因此，投資級債正處於高息率，信用穩定、具資本利得上漲潛力的投資甜蜜點，其中 A - 以上的高評級公司債、全球大型銀行金融債更可望受惠。

張勝原表示，自 2015 年聯準會啟動升息以來，政策利率已由 0.25% 提高至 2.50%，共計升息 9 次，預期利率政策將逐漸進入末升段。對照過去 1994、1999、2004 年升息達頂峰後，中長期持有高評級債券的表現相當亮眼。從基本面來看，投資級債發行人獲利及營收成長依舊強勁，2018 年第三季獲利成長達 9.4%，為 2012 年以來最快增速，且利息覆蓋率也相對維持低檔，顯示企業償債能力仍維持穩定。

中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金、中國信託彭博巴克萊 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金分別連結彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債指數與彭博巴克萊 10 年期以上優先順位金融債指數，觀察指數成立以來，兩者指報酬達 13.8%、127%。

張勝原強調，觀察投彭博巴克萊資級債指數歷史信用利差表現，目前利差已超越過去平均水準，顯示公司債投資價值已逐漸浮現，隨股市風險升溫，預期資金將會回流高評級債券市場。