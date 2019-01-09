併購案撐腰 安聯：元月生技指數7分 產業處於「晴天區」

安聯投信今 (9) 日公布最新生技觀測指標，元月生技觀測指標與上月相同，維持 7 分，生技產業處於「晴天區」，建議投資人可持續定期定額或分批加碼。

美國食品藥物管理局 (FDA) 強勢支持新藥發展下，去 (2018) 年新藥核准件數創下自 1990 年以來新高，根據瑞士信貸統計，去年生技製藥業主要併購案 19 件，平均金額 6,024 百萬美元、1 個月溢價平均 95%，顯示併購動能依舊，但技術面短線向上有壓，資金流向明顯偏弱，短線整理機率仍高。

安聯《生技觀測指數》自 2013 年 8 月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業，總分最高 10 分，每月發布觀測結果並以晴雨表反應投資前景。

安聯投信表示，1 月生技觀測指數為 7 分，基本面均為正向評級，技術面上，NBI 指數重回月線之上，但向上面臨季年線壓力，由負向轉為中性；資金面則因生技、醫療保健基金資金連續 4 周流出，由中性轉為負向。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，短線上金融市場波動加劇，儘管生技產業基本面健康，但市場情緒仍將影響投資信心，由於新藥審核快速、併購消息均有利生技產業，接下來投資人可關注中大型生技公司 1 月下旬陸續公布的財報結果。

就中長期而言，許志偉認為，政府支持新藥研發，有利產業基本面，而生技類股的預估本益比相對美股大盤及大型製藥股偏低，明顯低於長期平均水準，深具投資吸引力；長線來看，免疫學療法、基因修改等癌症創新發展，可望帶動成長動能。

富蘭克林證券投顧表示，今年初以來生技產業已傳出兩筆大型併購案，必治妥施貴寶宣佈以 740 億美元的現金加股票方式收購生技公司 Celgene，大型藥廠禮來宣佈以約 80 億美元收購抗癌藥開發商 Loxo Oncology，併購期待加上部份生技個股傳實驗數據利多，激勵今年以來那斯達克生技指數

上漲 10.3%，表現優於美股大盤。

富蘭克林證券投顧表示，今年初主要大藥廠均有調高藥價動作，儘管調漲幅度較過去溫和，但仍需留意川普政府後續政策動作，積極型投資人建議區間操作，惟應做好資金控管及設立停利停損點。

