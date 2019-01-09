經濟放緩.. 高盛宣布下調美債等多國公債殖利率目標價

面對著全球經濟成長放緩、金融狀況趨緊、以及市場風險偏好的情緒下滑，華爾街投行高盛 (Goldman Sachs) 週二 (8 日) 宣布下調針對全球債券殖利率之目標點位。

高盛預估，十年期美債殖利率至 2019 年底將落在 3%，比此前該行所預估的還要低 50 個基點，同時高盛亦下調 2019 年十年期德債殖利率目標點位 15 個基點，至 0.65%、對加拿大十年債殖利率目標點位的下調幅度最大，調降 60 個基點至 2.40%。

黑：高盛此前預估之債券殖利率目標點位 紅：高盛修正後之債券殖利率目標點位

高盛分析師 Praveen Korapaty 在一份最新報告內提到，雖然該行仍預計美債殖利率曲線之斜率，將繼續趨於平緩，甚至短端利率未來可能會小幅倒掛，但是估計 30 年期美債殖利率減 5 年期債之利差，已不會完全變平。

Praveen Korapaty 說道：「我們現在認為十年期美債殖利率的漲勢，可能已經達到這一輪升息循環的頂部。」

此外，高盛並同時調降英債、日債殖利率的預估點位，高盛將英債十年期殖利率預估值下調 25 個基點至 1.85%，日債十年期殖利率則下調 12 個基點至 0.1%。

由於聯準會 (Fed) 預期 2019 年的升息速率將減緩，且同時美國經濟之前景已出現放緩跡象，是故市場避險情續正持續上升，成為美債市場的重要支撐，CME 聯邦基金利率期貨市場甚至預期，Fed 可能在年內「完全不會升息」。