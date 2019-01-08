看好AI後勢 第一金發行AI人工智慧基金

2018 年全球股市動盪不安，主要國家股市全數下跌，不過 ROBO AI 指數卻逆勢成長，顯示出 AI 人工智慧浪潮已經到來。第一金投信將於 1 月 14 日募集旗下第四檔 AI 系列基金，便是以 ROBO AI 指數作為參考指標。

根據美國諮詢機構 Accenture 預估，到 2035 年，AI 將帶動全球產業獲利平均成長近四成。第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰表示，AI 不只改變各行各業的商業模式，更為產業加值，舉例傳統零售業的沃爾瑪、PC 霸主微軟，都正積極運用 AI 找更多出路。

AI 技術正逐漸成熟化，應用層面將愈發廣泛，陳世杰認為，未來企業獲利表現將與 AI 技術密切相關，就像英特爾和微軟挾技術優勢，主導 PC 產業二十年，因此看好 AI 技術公司將大放異彩。

陳世杰舉例 AI 技術公司，像是澳洲 Appen 建立 180 國語言資料庫，提供語音辨識服務，小米便是其客戶，而超級電腦製造公司 Cray Inc.，則與雲端服務供應商 Markley Group 合作，提供雲端運算的租賃服務。

第一金投信自 2015 年起，發行 AI 機器人、AI FinTech 金融科技與 AI 精準醫療基金等三檔 AI 系列基金，並將於 1 月 14 日發行全台首檔 AI 人工智慧基金。

陳世杰說明，相較於前 3 檔 AI 基金專注於實體端，第四檔 AI 系列基金「全球 AI 人工智慧」將注重應用技術層面，包括大數據分析、運算、機器學習等內容，7 成大型股、3 成中小型股。

本次基金以 ROBO AI 指數作為參考指標，依據 AI 營收占比、企業應用 AI 占比、AI 領域市場地位等指標，建立一套 AI Score 股票評選模型。