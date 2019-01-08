5G軟體商互動12月營收暴衝 法人估去年Q4單季EPS達2.5元

互動 (6486) 是專業的系統整合 (SI) 公司，提供電信、媒體電視台、企業客戶設備與適合的解決方案，服務內容包括全方位通訊網路、數位媒體、資訊雲端與地理資訊解決方案。由於 5G 技術基礎是 IP 化與軟體化，可望提供互動業績更大成長動能。互動去年 12 月營收 3.81 億元，創當年新高，年增 77.82%、月增 159.9%，單季營收達 6.53 億元，年增 34.4%，季增 92.6%，若獲利比照營收成長幅度，法人估 2018 年 Q4 單季獲利可望從 2017 年 Q4 的 6,813 萬元成長至 9,000 萬元以上，以目前股本 3.69 億元計算，去年 Q4 單季 EPS 將達 2.5 元，若如此去年全年 EPS 估可達 5.8 元，創下歷史新高，配息率約 85% 計算，則預估今年現金股利將達 4.9 元，對照目前股價，不但本益比僅約 9 倍，殖利率更高達 9.24%。



今年是 5G 建置元年，互動的系統整合軟體服務將搭配電信公司在布建基地台同時出貨，可望帶動互動今年業績持續拉高，法人估今年互動 EPS 可望 6 元起跳。



5G 相關硬體股大漲，且平均本益比 30 倍起跳，對照 5G 軟體的互動本益比只有 9 倍，以軟體股平均本益比普遍高於硬體股來看，有利互動股價持續往上表態。



互動的董監持股高達 49.93%，最大股東網通大廠仲琦 (2419) 就持股 47.7%，籌碼相對穩定。技術面均線翻揚向上，若以 15～20 倍本益比計算，要挑戰掛後後高點 75.5 元機會不小。