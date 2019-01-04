互動受惠5G 法人估今年EPS挑戰6元 殖利率近9%

互動 (6486) 是專業的系統整合 (SI) 公司，主要提供電信、媒體電視台、企業客戶設備與適合的解決方案，服務內容包括全方位通訊網路、數位媒體、資訊雲端與地理資訊解決方案。互動的營運就是跟著全球技術演化成長，像行動與固網電信客戶近年擴大頻寬，只要設備的汰舊換新，互動業績就跟著連動成長。加上，當市場趨勢走向 4K 與 8K HD 高畫質時，電視台及有線電視系統客戶就有更換或升級設備的需求，這些都是互動能在不受景氣波及之下維持高獲利的關鍵。



去年前 3 季淨利 1.25 億元，以減資後股本 3.69 億元計算 EPS 達 3.39 元，第四季是傳統消化預算旺季，往往是全年獲利高峰，法人預估 2018 年 Q4 獲利將可望維持 2017 年 Q4 水準約 6800 萬元，換算單季 EPS 達 1.84 元，累計 2018 年全年 EPS 達 5～5.5 元，創歷史新高。今年進入 5G 時代，CES 展也將聚焦 5G，由於 5G 技術基礎是 IP 化與軟體化，可望提供互動業績更大成長動能。



互動除了積極佈局基礎網路軟體化相關業務，提升行動網路用戶體驗，開發 5G 小型訊號強化設備，新媒體、影音及 VR / AR 等應用加值，並運用物聯網提供解決方案服務之外，互動更將搭配國內電信業者在布建 5G 基地台的同時提供相關系統整合軟體及服務。法人預估在 5G 佈建帶動下，互動今年業績將明顯成長，EPS 將挑戰 5.5～6 元續創新高。



互動去年減資後目前帳面上現金仍超過 1 個股本，以歷年配息率約 85% 計算，法人預估互動今年現金股利可達 4～4.5 元，目前不但本益比僅 8 倍多，且殖利率更高達近 9%。互動是 5G 時代來臨的實質受惠軟體服務股，但相對其他 5G 硬體製造商動輒 30 倍、50 倍本益比，甚至有些網通股營運仍在虧損，就打著 5G 題材股價領先大漲反應；相較之下，互動目前股價就本益比及殖利率而言就明顯被低估。尤其，互動的董監持股高達 49.93%，最大股東網通大廠仲琦 (2419) 就持股 47.7%，籌碼相對穩定。



技術面來看，短線股價帶量突破長期下降趨勢線反壓，正式扭轉為多頭架構，目前所有均線糾結後全數向上翻揚可望形成助漲力道。與 5G 概念股本益比動輒 20 倍起跳，目前僅約 9 倍的互動股價突破反壓後，上檔想像空間寬廣。