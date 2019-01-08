聯發科CES展大秀AI平台 搶智慧家居、穿戴、手機與智慧駕駛等商機

在美國拉斯維加斯舉辦的 CES 國際消費電子產品展上，IC 設計龍頭聯發科 (2454) 大推出多款 AI 人工智慧終端產品解決方案，包括最新一代的智慧電視 AI 成像畫質技術 (AI PQ)、智慧顯示和智慧相機的 AI 視覺(AI vision) 平臺 MT8175，以及應用於可攜式智慧音箱的 AI 語音交互 (AIvoice) 平臺 MT8518 等，要大搶智慧家居、可穿戴設備、智慧手機、自動駕駛和其他聯網設備等商機。人工智慧正在重塑我們與科技的互動方式 —— 從手機拍照，到用語音助理查詢天氣，到電視上的串流媒體播放和車載導航等。聯發科高性能、高效的解決方案可滿足下一波人工智慧終端設備的處理需求。聯發科資深副總經理暨智慧設備事業群總經理游人傑表示，「我們已經看到人工智慧從語音走到影像，並從雲端走向終端。聯發科在智慧語音助理裝置 (VAD) 中支持各種 AI 應用，包括帶有顯示螢幕和錄影鏡頭的智慧終端機設備。智慧顯示和智慧相機的 MT8175 可帶來更快、更精確的圖像品質；MT8518 則讓智慧語音助理裝置實現在雲端與終端間的無縫接軌，為客戶開拓了將語音助手引入到可攜式智慧音箱市場的商機。」



聯發科最新一代智慧電視 AI 成像畫質技術 (AI PQ) 為數位電視帶來了人臉識別、場景檢測等 AI 增強功能。通過場景檢測，智慧電視可以從每幀畫面中區分出人像和其它類型的場景，如風景、室內或體育場館等，在自動調整清晰度的同時微調膚色，令圖像更加逼真。傳統的成像畫質技術無法在膚色和風景等不同場景間進行精確區分，因此只能實現一種「還可以」甚至「將就」的畫質，藉由 AI 人工智慧，聯發科在畫質的真實度上更加逼真。



智慧電視 AI 成像畫質技術 (AI PQ) 首先通過人工智慧標記不同類型的場景，然後利用 PQ 引擎處理相關資訊，自動配適各細部場景 PQ 的設置。作為智慧電視晶片領域領先的 IC 設計公司，聯發科技一直走在數位電視技術創新的前端。2017 年，聯發科成為首家完成下一代電視傳輸標準 (ATSC 3.0) 的重要組成部分「Verance Aspect 評估測試」的系統單晶片 (SoC) 供應商。



「透過聯發科的 MT8175 AI 視覺 (AI Vision) 平臺，與顯示螢幕和攝影鏡頭的語音助理裝置，將為使用者帶來更豐富的互動體驗和更實用的功能。」游人傑介紹說，「除了提升卓越的影像體驗以外，MT8175 搭載了最新的圖像信號處理器 (ISP) 及人工智慧處理單元(APU)，讓圖像捕捉更快、更清晰，而且功耗更低。」



此外，聯發科也預期，自家的 MT8518 AI 語音交互系統晶片將推動人工智慧語音助手的市場發展，帶動以低功耗語音喚醒和低功耗串流媒體播放為特色，具被強大的邊緣 AI 運算終端新趨勢。聯發科 MT8518 支援低功率語音喚醒功能，可將終端設備的待機時間延長 10 倍，同時還支援低功耗遠距指令、本地聲紋識別 (LocalSpeaker ID) 和本地語音指令 (Local Command) 等功能。對於音樂串流媒體播放，MT8518 的低功耗播放技術可以提供比上一代解決方案長兩倍的播放時間。



「我們的客戶對於 MT8518 的終端人工智慧邊緣雲算 (Edge AI) 和低功耗性能的市場潛力十分期待。」 游人傑說，「低功耗語音喚醒顯著延長了電池壽命，將是可攜式智慧音箱市場的巨大突破。此外，聯發科的音訊參數調整工具 PowerAQ，已經獲得許多國內外知名音頻品牌採用。」

