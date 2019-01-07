滙豐：聯準會下半年停止升息 新興股債市將重拾反彈力道

過去一年新興市場受強勢美元壓抑，股市表現不如預期，但滙豐私人銀行認為，聯準會今 (2019) 年下半年將停止升息，美元將結束強升格局，朝溫和升值走勢發展，新興市場的股匯債市今年可望擺脫強勢美元打壓局面。

滙豐私人銀行今 (7) 日舉行 2019 上半年投資策略，亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，美國利率可望在今年見頂 (意指停止升息)，美元升值力道可望減弱，過去一年因為強勢美元飽受壓抑的新興市場可望重回反彈力道。

范卓雲指出，全球經濟成長在今、明 (2020) 兩年將溫和減速，預期全球 GDP 在今、明年分別落至 2.6%、2.4%，但她強調，這兩年 GDP 下修只是溫和放緩，並非衰退，而市場對於美國聯準會過度緊縮的憂慮可望在停止升息後緩解。

范卓雲表示，美國停止升息後，可望讓新興市場的股債滙回穩，股市部分看好新興亞股中的陸股、印度與新加坡股票；固定收益中，則看好美國債券與新興市場美元債券。

從歷史資料來看，在 2014 到 2016 年全球經濟成長放緩期間，亞洲優質與成長股 (獲利能力偏高、可持續成長、財政狀況良好) 的股票績效分別優於大盤 7%、15%，

在固定收益市場部分，滙豐私銀表示，已經反映聯準會今年升息因素，預期聯準會可能在 2020 年 9 月、12 月降息，屆時美國 10 年期債券殖利率將在 2019 年底、2020 年底降到 2.5%。

滙豐私銀表示，大部分美元市場的債券殖利率已經接近五年來的高水位 (亦即債券價格處於五年低點)，因此在投資建議上，今年上半年可分散投資在美國高收益債、美投資等級債和新興市場主要貨幣債券，但減碼歐洲債券。

滙豐私銀預測，聯準會可望在今年 3 月、6 月各升息一次後停止升息，而美國放緩升息將削弱美元升值力道，加上中國刺激經濟政策、油價獲得支撐，讓之前被明顯減碼的新興股市可望在今年重回新航道。