〈報稅小知識先看〉保險金3330萬元免遺產稅？保險稅務最大誤解

市場上甚傳「保險金 3330 萬元內免稅」，進一步詢問對方知道是免什麼稅嗎？聽到的答案通常是指遺產稅，對此，富邦證券提醒，保險稅務問題涉及遺產稅、贈與稅、所得稅及最低稅負，相當複雜，其中，遺產稅和最低稅負的課稅規定，觀念經常是混淆的，「保險金 3330 萬元免遺產稅」就是一大誤會，民眾對保險稅務應該多一點瞭解，可降低短漏報行為導致的裁罰風險。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，依所得基本稅額條例，「受益人」領取特定的保險給付時，必須計入基本所得額，進而計算是否應繳交俗稱的最低稅負。「特定保險給付」，是指同時符合以下原則的保險給付：

1. 民國 95 年 1 月 1 日以後訂定的保險契約。

2. 受益人與要保人非屬同一人。

3. 人壽保險及年金保險 (健康險和傷害險除外)。

同時符合上述三要件的保單，「生存給付」全數計入，而「死亡給付」的保險金，每一申報戶全年領取合計在 3330 萬元以下部分，免予計入，僅就扣除 3330 萬元後的數額，和海外所得等項，一起納入當年度基本所得額中，計算最低稅負。

陳秋蘭表示，假設受益人領取符合前述條件的保險金，應繳交最低稅負，但這筆保險金卻又被稅捐稽徵機關依實質課稅原則計入遺產課稅，豈不是一筆保險金剝二層皮，二頭課稅。

對此，依財政部台財稅字第 10200009960 號函的說明，「受益人與要保人非屬同一人之人壽保險給付，既經稽徵機關依實質課稅原則認定係屬遺產，尚無遺產及贈與稅法第 16 條第 9 款規定之適用，而應計入被繼承人遺產課徵遺產稅，自無適用所得基本稅額條例第 12 條第 1 項第 2 款規定問題。」此課徵原則不是遺產稅與所得稅二擇一，而是先確定是否課徵遺產稅。

若保險金計入遺產課稅，受益人就不必再計算繳交最低稅負；若未計入遺產課稅，才納入最低稅負的計算。

陳秋蘭表示，實務上還是有些枝節要處理。遺產申報必須是在過世後 6 個月內為之，申報後仍要經過嚴謹的審核作業，需要一些時間，但受益人卻必須在領取保險金次年 5 月報稅。假設 5 月申報所得時遺產稅已經核定了，知道保險金是否計入遺產課稅，便可決定是否應申報最低稅負；倘若尚未核定，則建議受益人還是先申報所得，之後再判斷是否可以退稅，以免未申報而受罰。

富邦證券提醒，歸納保險金實質課稅的個案，常見的八大態樣中，有一項是鉅額投保，但實質課稅審查是採綜合認定，也兼看投保動機、保單性質、經濟狀況及時程等，尚難斷定大額保險金是否核課遺產稅。撇開稅務審查結果是否盡如人意，保單絕對是資產傳承上的極佳工具，惟有正確使用及解釋，輔以得宜的稅務申報，才能保得輕鬆，稅得安穩。