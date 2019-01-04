台股盤後－蘋果利空重擊 跌逾百點破前低收9382點

台股今 (4) 日在美股收盤大跌影響下，加權股價指數跌破前低，終場大跌 109.91 點或 1.16%，收盤指數報 9382.81 點，市場成交值為 1059.84 億元；證券分析師指出，台股的線型架構轉弱，但在量能擴增之下，多頭仍保留反攻的火種。

2019 年開年以來連續 3 個交易日，台股加權指數合計已重挫 344.9 點。

台股今日早盤在美股大跌影響下，指數以 9427.24 點低盤開出，最高點即為開盤點位，最低為 9319.28 點，終場大跌 109.91 點或 1.16%，收盤指數報 9382.81 點，市場成交值為 1059.84 億元。

台股今日盤中包括大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW)、可成 (2474-TW)、台積電 (2330-TW) 等權值股，股價皆大跌，今日盤中大立光股價跌破 3000 元整數，收盤價報 2905 元，下跌 125 元或 4.13%。明日大立光將發布去年 12 月營收，亞系外資推估大立光 2018 年 12 月營收將月減 30%、年減 40-45%，今年上半年營收則將年減 4%。

相對蘋果概念股大跌，嘉聯益 (6153-TW)、宸鴻 (3673-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等個股，今日盤中反而跌深反彈，終場更收紅，光通訊族群如波若威等，也延續強勢。

國泰證阿顧問處協理簡伯儀指出，台股今日跌破前低且收在 9382.81 點，雖然線型架構轉弱，但大盤留下影線、量能增加，加上韓、陸股反彈，也為多頭反攻保留火種。

證券分析師黃漢成指出，台股今日破底，但是大盤留下影線且量能增加，同時，新台幣匯率走穩，顯示市場低檔買盤積極，有機會讓台股在下周上演破底後翻揚走勢。