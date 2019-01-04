宏達電去年營收年減逾6成 已為連續7年衰退

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日公佈去年 12 月合併營收 13.52 億元，月減 8.24%，年減 66.36%；去年第 4 季合併營收 41.33 億元，季減 2.2%，年減 73.76%，為連續第 3 季營收衰退，也是去年營收表現最差的季度；去年全年合併營收 237.4 億元，年減 61.78%，為連續 7 年全年營收衰退。

宏達電受智慧型手機產品線精簡，加上 VR 產品對營收貢獻有限影響，除首季有業外獲利挹注，使獲利大爆發外，去年第 2 、 3 季均面臨虧損狀態，在第 4 季營收又較第 3 季衰退之下，營運恐持續面臨虧損，惟去年首季業外收益大進補，宏達電去年全年仍可望維持獲利。

宏達電積極佈局 5G 市場，將於明年上半年在全球推出首款 5G mobile smart hub，且已結盟美國電信巨擘 Sprint，要搶灘美國 5G 市場。

此外，宏達電旗下健康醫療事業部 DeepQ 團隊，日前也宣布與臺北醫學大學跨界合作，攜手成立全球首間最大規模 VR(虛擬實境) 解剖學教室，建置 10 組 VR 頭戴式顯示器 VIVE Pro、及 VR 解剖教學軟體，臺北醫學大學解剖學教師團隊未來也將開發更多 VR 教案。