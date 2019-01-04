和大集團今晚尾牙 估今年全年業績可望再創高峰

和大 (1536) 今天晚上舉行集團尾牙，由於和大董事長沈國榮去年接下華豐 (2109) 董座，今年集團尾牙也首度加入華豐的員工一起參與，使得集團尾牙席開桌數由去年 230 桌暴增至 390 桌。儘管今年整體景氣不明朗，加上全球車市銷售減緩，但和大因電動車客戶的減速齒輪箱零件需求持續攀升，法人估，和大今年營收將可成長 5-10%。



和大隨著新增產能以及積極布局電動車市場，不僅客戶下單量增加，且新增不少客戶，預期今年的營收、獲利可望再創高峰，至於新接獲 BMW 及福特汽車訂單陸續在 2020 年開始出貨，讓和大 2020 年總營收目標將可突破百億元。



法人估，和大 2018 年營收約達 72 億元，較 2017 年 67 億元成長 7.5%，今年營收可望上看 80 億元，預估 2020 到 2022 年營收成長 15-20%。獲利部份，儘管 Model 3 毛利率較低拉下平均毛利率，但預估今年整體毛利率仍可維持 32%。