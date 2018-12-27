客戶庫存調節 和大明年1月起重啟拉貨動能 估全年營收增5-10%

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 受到客戶調整庫存影響，11 月及 12 月業績回軟，不過預期明年 1 月開始恢復正常拉貨力道，加上電動車商客戶的減速齒輪箱零件需求持續攀升，明年業績將可逐季攀升，法人估，和大明年營收成長 5-10%。受到美中貿易戰影響，全球排名前三大的農機大廠 GIMA 下半年成長動能減緩，和大也受到波及，原本預估今年成長一倍，事實上，前 8 月已經成長一倍，但因美中貿易戰衝擊，第三季末到第四季出貨大減一半，預期明年 5-6 月量才會提升。



法人指出，在客戶持續調節庫存下，和大 12 月營收僅維持與 11 月相當，原本第四季單季營收挑戰 19 億元新高的預測，恐要遞延一季，至明年首季才能達成。



和大今年營收及獲利都會創新高，明年也將持續走高，新接獲 BMW 及福特汽車訂單則陸續在 2020 年開始出貨，此外，和大也新接獲非特斯拉電動車廠訂單，目標 2020 年和大集團總營收將可突破百億元。