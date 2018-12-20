和大已獲5家電動車廠訂單 2020年營收挑戰百億元

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 下午參加元大證券舉辦的 2019 投資展望說明會，總經理陳俊智指出，隨著電動車後勢看好，全球汽車大廠都積極投入電動車，和大目前已接觸 10 多家，確定拿到 5 家訂單，除特斯拉明年出貨量大增外，也會新增訂單，看好和大 2020 年營收挑戰百億元。陳俊智指出，和大 1996 年正式踏入美國市場，主要生產基地大里廠、中科及 3 年前建設的嘉義大埔美新廠，隨客戶訂單增加，和大買下高峰廠房，總計廠區達 1.4 萬坪，可架設 14 條自動化生產線，目前已有 7 條已經量產，其中 4 條為最大客戶 BorgWarner 而生產，另外 3 條則是特斯拉 Model 3。



和大預計本月底前第八條生產線將安裝及測試，明年 3 月導入量產，也是為了 BorgWarner 克萊斯勒專案，第九、第十預計明年 6 月量產，承接 Model 3 第三個零件已經在研發，預計這個月底送樣。



陳俊智指出，根據特斯拉規劃，明年 3 月導入量產每週 1-2 千台，第二個月增加至 2-3 千台，未來逐步增加至每月出貨 6 千台。據了解，Model S 與 Model X 的減速齒輪箱由和大獨家供應，Model 3 除和大供應外，還有韓國廠供應，不過陳俊智表示，特斯拉現在回來請和大研發，雖然目前有 50% 保留給現有供應商，50% 則由和大供貨，未來和大不排除有機會 100% 取得。



和大於 2009 年與特斯拉 Model S 同步研發，直至 2012 年開始導入量產，第一年出貨 5100 台，2013 年出貨提升至 2.1 萬台，一直到 2017 年達到 10 萬台，預估今年 Model S 與 Model X 可達 10 萬台，以和大前 11 月 Model 3 出貨 25 萬套，其中 60-70% 為四輪傳動車需要兩顆減速齒輪箱組件，估計今年特斯拉出貨量達 15 萬台。



陳俊智透露，已接獲大陸重慶汽車大廠訂單，預計明年 5 月開始量產，全年出貨約 5 萬顆，未來量還會再放大。



陳俊智表示，和大今年營收及獲利都會創新高，明年也將持續走高，但真正成長幅度放大在 2020 年到 2023 年，主要為新接獲的 BMW 及福特汽車訂單都陸續在 2020 年開始出貨，此外，和大也新接獲非特斯拉電動車廠訂單，目標 2020 年和大集團總營收將可突破百億元。



受到美中貿易戰影響，陳俊智不諱言指出，確實在農機這塊受到波及，原本預估今年成長一倍，事實上，前 8 月已經成長一倍，但因美中貿易戰衝擊，預估的第三季末到第四季出貨大減一半，預估明年 5-6 月量才會提升。



法人估，和大今年營收達 72 億元，較去年 67 億元成長 7.5%，明年營收也會成長 5-10%，預估 2020 到 2022 年營收成長 15-20%。獲利部份，今年及明年都可望創新高，儘管 Model 3 毛利率較低拉下平均毛利率，但預估明年整體毛利率仍可維持 32%。

