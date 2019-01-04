精剛重回非鐵合金市場 訂單需求已出現大幅增加

精剛 (1584) 歷經母公司榮剛 (5009) 經營權之爭後，遲遲未見昔日年營收突破 10 億元的榮景。精剛主管表示，昔日團隊陸續回鍋，訂單需求已出現大幅增加，有望於 2019 年中反映於營收表現。回顧 2018 年前 11 月累計營收 5.02 億元，年減 44.04%。精剛主管解釋，過去的經營團隊較重視像貿易相關的非本業投資，不過自 6 月股東會後已陸續找回昔日工作團隊，共同檢討內部管理流程，並將公司業務重新導回非鐵合金的本業，2019 年有機會讓本業帶動營收和獲利表現。



精剛主管指出，目前手中訂單回流狀況不錯，若按照半年訂單期觀察，營收改善的時間點預期落在 2019 年第二季至第三季之間。