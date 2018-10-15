榮剛營運回穩 今年EPS估0.5元 明年拚1元

特殊鋼廠榮剛 (5009) 經營權易主後，營運轉趨穩健，今年上半年 EPS 0.17 元，預估全年 EPS 約 0.5 元。看好航太逢汰舊換新潮，中型飛機需求增溫，榮剛規劃明年第三季再加兩台 VAR，油氣產業也受惠油價高漲，產能利用率逐步提高，明年業績可望進一步提升，法人看好明年營收、毛利率同步成長，EPS 上看 1 元。目前僅有一個 35 噸電弧爐的榮鋼，今年 5 月進行升級以提升熔煉效率並能降低能耗，月產能已由 8,000 噸提升至 10,000 噸，未來可望提升至 12,000 噸。另外，將新建一廠房，配置 50 噸電弧爐，總投資金額約 40 億元，預估 2020 年第一季量產，未來年產能將可達 36 萬噸。



2017 年受到公司經營權動盪及市場需求不佳衝擊的榮剛，EPS 僅 0.33 元，創下近年新低。不過，隨著經營權易主，今年營運漸趨穩健，上半年營收 48.73 億元，毛利率 13.49%，較去年同期下滑約 2 個百分點，今年上半年 EPS 0.17 元。



從各產業來看，航太適逢汰舊換新潮，且中型飛機需求增溫，榮剛目前航太產業接單狀況佳，也計計畫明年第三季加兩台 VAR，屆時產能應可維持滿載。油氣產業營運也步入正軌，受惠油價高漲，產能利用率已逐步提升並帶動營運達損平，2019 年可望進一步成長。



榮剛第三季以來接單回溫，9 月營收更交出 9.26 億元，年成長 12.80%，創下近二年次高，法人預估今年營收約 101 億元，年增 11%，EPS 約 0.5 元，明年在營運進一步改善，營收成長 15-20%，毛利率回升，EPS 上看 1 元。

