怡利電攜前擋玻璃抬頭顯示器等新品參展CES 鎖定歐美日中等國際大廠

一年一度 CES 國際大展即將於 1 月 8 至 11 日開展，汽車影音娛樂系統主機廠怡利電子 (2497) 將展出前擋玻璃抬頭顯示器 (WHUD)、擴增實境抬頭顯示器(ARHUD) 等，其中前擋玻璃抬頭顯示器 (WHUD) 過 3 年的開發推展，已獲中國吉利、紅旗、VW 等 10 幾個車款訂單，這次參展將向歐、美、日、中等母廠交流。怡利電這次參展產品，除前擋玻璃抬頭顯示器 (WHUD)、擴增實境抬頭顯示器(ARHUD) 外，還包括盲區偵測系統 (BSD)、全車環景系統(AVM)、車用無線充電器(Wireless Charger) 等高端技術產品。



怡利電指出，參展產品中，前擋玻璃抬頭顯示器 (WHUD) 過去只有雙 B 與奧迪等高檔車款配置，主要供應鏈是歐日大廠 Continental、Denso、日本精機等，目前已有向下普及化的趨勢。



怡利電經過 3 年的開發推展，目前已接獲中國吉利、紅旗、VW 等十幾個車款訂單，並於本次展會排定歐、日、美、中汽車母廠高階人員預約參訪交流，例如奔馳、奧迪、BMW、福斯集團、日產汽車、TOYOTA、福特汽車、吉利汽車、蓮花跑車等。



怡利電表示，前擋玻璃抬頭顯示器 (WHUD) 可投射多項整合行車資訊於擋風玻璃上，以懸浮影像投射在前方道路上，降低視線轉移產生的視差風險，提升駕駛者行駛中的安全性，輔助駕駛人即時掌握行車狀況。



研究機構預估，2020 年全球將有 15% 的車輛裝配抬頭顯示器，並預估至 2025 年仍可維持高成長率。



怡利電近年來積極進行產品轉型策略，逐漸將產品重心調整至遠距成像抬頭顯示器、環景系統、先進駕駛輔助系統等車廠原裝開發項目，並已陸續通過車廠母廠審核，已取得的車廠遠距成像抬頭顯示器等原裝開發項目，將隨著專案開發時程，開始逐步量產，展現效益。



怡利電為汽車原廠一階供應商，具備符合國際各大車廠規範之研發製造體系，已取得 IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 26262、ISO 17025 等認證，除了台灣總部外，於中國、泰國及其他國家設有子公司與辦事處，服務全球各大車廠與客戶。

