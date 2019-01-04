受原油價格下跌拖累 台塑化Q4恐轉虧 每股恐虧0.2元

台塑化 (6505-TW) 去年第 4 季受到原油價格下跌影響，煉油與烯烴業務利差空間均大幅縮減，影響獲利表現。法人認為，台塑化第 4 季營運可能由盈轉虧，預估每股稅後虧損 0.2 元。

台塑化煉油事業去年第 4 季前期有安排定檢，使平均開工率僅為 90%。除每日煉油量較第 3 季減少外，法人指出，在需求大幅萎縮下，現貨煉油利差較上季的中庸水準縮減，且從杜拜原油季底價格每桶大幅季減 27.6 美元來看，預期實際煉油利差將大幅低於現貨煉油利差，可能因此認列利差下跌損失，使煉油事業轉虧。

烯烴事業方面，台塑化去年第 4 季受到下游工廠定檢影響，整體開工率約 98.6%。法人指出，雖然第 4 季烯烴業務開工率較上季提升，但在需求大幅萎縮下，下游業者陸續停工，拖累烯烴產品利差空間，使利差由第 3 季的每噸 613 美元大幅縮小至每噸 453 美元，因此即使開工率提升，但獲利仍將呈現季減狀態。

台塑化去年第 4 季受到原油價格下跌影響，市場需求動能減弱，且產品利差空間縮減。法人認為，台塑化第 4 季可能由盈轉虧，預估每股稅後虧損 0.2 元。

台塑化第 3 季合併營收 2011.19 億元，季增 4.6%；稅後純益 207.07 億元，季減 17.9%，每股稅後純益 2.17 元。前 3 季累計營收 5755.24 億元，年增 26%；稅後純益 642.34 億元，年增 12.8%，每股稅後純益 6.74 元。