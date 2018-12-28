台電：只要明年1/2前簽約 都適用今年躉購費率

離岸風電開發商在所開發風場上周獲營建署通過後，積極力拚年底前取得台電購售電合約 (PPA)，不過，台電今 (28) 日表示，以法規來看，若最後期限為休假日，須遞延至下個工作天，而今年適逢 12 月 31 日為彈性休假日，開發商只要在明年 1 月 2 日前簽約，都可適用今年度的費率 5.8 元。

依據經濟部規定，開發商必須在年底前取得電業籌設許可，才能趕在今年底前，取得台電購售電合約，以適用今年度的每度 5.8 元躉購費率。因此，開發商無不積極力拚在年底前拿到合約。

不過，台電今日表示，根據民法第 122 條規定，「於一定期日或期間內，應為意思表示或給付者，其期日或其期間之末日，為星期日、紀念日或其他休息日時，以其休息日之次日代之」，也就是說，雖然今天是今年度最後的工作天，但並非為適用今年度費率的最後期限。

台電指出，今年 12 月 31 日適逢彈性休假日，最後期限必須遞延至下個工作天，台電在明年 1 月 2 日前，都可受理業者提交文件，並完成簽署購售電合約，一旦在該期限內完成，便適用今年度費率 5.8 元，但若業者在明年 1 月 3 日才與台電簽約，就必須適用明年度的躉購費率。

目前開發商包括沃旭能源 (Ørsted)、哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源、中鋼共 7 件離岸風場開發計畫，均積極力拚年底前成功簽訂 PPA。